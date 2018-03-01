В калужском банке пакет с пельменями приняли за бомбу

В четверг, 1 марта, около 11 утра на улице Луначарского в Калуге полицейские эвакуировали сотрудников и клиентов банка. На месте работали правоохранительные органы. Свидетели происшествия в соцсетях рассказали, что якобы кто-то сообщил о заминировании банка.

- Бдительные калужане сообщили о бесхозной сумке, - рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области. – На место выехали наши сотрудники, была проведена вся необходимая в таких случаях работа.

В бесхозной сумке обнаружили пельмени.

Фото: «Калуга жесть».