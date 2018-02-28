Картина дня: аномальные весенние морозы и рекордные долги УК

Рассказываем, какими новостями запомнилась среда, 28 февраля.

МЧС предупреждает, что весна начнётся аномальной погодой. 1 марта, по прогнозам синоптиков, будет на 12 градусов меньше, чем обычно в этот день.

Названы управляющие компании с самыми большими долгами. Ваша есть в списке?

ФСБ нашла в Калуге мастерскую по изготовлению оружия. Задержания прошли 27 февраля.

Власти объявили войну уличным торговцам цветами. Массовые проверки ожидаются 5-7 марта

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