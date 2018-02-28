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Названы управляющие компании с самыми большими долгами

28.02.2018 12:36 4 3561 Дмитрий Ивьев
Названы управляющие компании с самыми большими долгами

На планёрке в горуправе озвучен список управляющих компаний Калуги, имеющих наибольшие долги перед ресурсоснабжающими организациями.

По словам директора МУП «Калугатеплосеть» Виктора УСТИНОВА, на 26 февраля дебиторская задолженность потребителей  составляет 899,9 миллиона рублей, из них задолженность управляющих компаний – 562,5 миллиона, а наиболее крупными должниками являются:

  • ООО «УК МЖД г. Калуги»  – 46,8 миллиона;
  • ООО «УК Квартал»      – 24,0 миллиона.
  • ООО «УК жилищным фондом» – 23,9 миллиона;
  • ООО «ГУК» г. Калуги – 20,4 миллиона;
  • ООО «ГУП Калуги» – 14,2 миллиона;
  • ООО УК «Развитие» – 13,4 миллиона.

В октябре 2017 года «Калугатеплосеть» начало частичный прием платежей от населения напрямую, минуя УК. По такой схеме рассчитываются на данный момент 285 домов.

Городской голова Константин ГОРОБЦОВ считает, что их количество в ближайшие месяцы может значительно увеличиться за счет перехода к прямым платежам населения, проживающего в домах компаний-должников. Градоначальник также считает, что с помощью жителей  можно вывести на чистую воду управляющие компании, имеющие задолженности. «Калугатеплосеть» в свою очередь подало 75 исков на сумму 331 миллион рублей.


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Тэги: жкх коммуналка виктор устинов константин горобцов

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