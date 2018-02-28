Власти объявили войну уличным торговцам цветами

С 5 по 7 марта власти Калуги собираются провести в городе мероприятие «Пресечение незаконной торговли цветами!».

– Цель этой акции – выявить и убрать несанкционированную торговлю цветами, – рассказал 28 февраля председатель административной комиссии № 8 Дмитрий ИВАНОВ. – Сотрудники полиции с членами административных комиссий будут выявлять места незаконной реализации цветов, привлекать к административной ответственности продавцов и тех, кто поставляет растения для реализации.

Калужанам предлагают сообщать о несанкционированной торговле по телефонам 70-11-65 или 71-49-58.