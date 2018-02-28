Власти объявили войну уличным торговцам цветами

С 5 по 7 марта власти Калуги собираются провести в городе мероприятие «Пресечение незаконной торговли цветами!».
– Цель этой акции – выявить и убрать несанкционированную торговлю цветами, – рассказал 28 февраля председатель административной комиссии № 8 Дмитрий ИВАНОВ. – Сотрудники полиции с членами административных комиссий будут выявлять места незаконной реализации цветов, привлекать к административной ответственности продавцов и тех, кто поставляет растения для реализации.
Калужанам предлагают сообщать о несанкционированной торговле по телефонам 70-11-65 или 71-49-58.
|
Скандал разгорелся после перформанса в Никола-Ленивце 19.02.2018 10:42
Масленица 2018: полная афиша развлечений и народных гуляний 16.02.2018 10:13
Какие улицы перекроют на Масленицу 13.02.2018 16:27
Масленичное шествие впервые пройдёт в Калуге 13.02.2018 08:58
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: