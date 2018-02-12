Картина дня: намек министру, запрет на стоянку и свиной грипп

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 12 февраля.

После ЧП в школе в Спас-Деменске Артамонов намекнул на увольнение министра образования и науки. По ссылке дословно приводим диалог губернатора и министра Аникеева, прозвучавший на сегодняшней планерке.

Новые запрещающие знаки установят в областном центре. В частности, по-другому теперь надо будет парковаться на площади у вокзала Калуга-1.

На прошлой неделе в Калуге нашли гонконгский грипп, а теперь - свиной. Число больных простудой постоянно растет.

Чиновники признались, что не могут выбить долги по зарплате. Росстат говорит о 70-миллионном долге, но в правительстве области уточняют, что он может быть гораздо выше.

Эта статья была опубликована в №6 газеты «Калужский перекрёсток» от 7 февраля 2018 года. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.