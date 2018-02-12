Картина дня: намек министру, запрет на стоянку и свиной грипп

Рассказываем, какими новостями запомнился понедельник, 12 февраля.
После ЧП в школе в Спас-Деменске Артамонов намекнул на увольнение министра образования и науки. По ссылке дословно приводим диалог губернатора и министра Аникеева, прозвучавший на сегодняшней планерке.
Новые запрещающие знаки установят в областном центре. В частности, по-другому теперь надо будет парковаться на площади у вокзала Калуга-1.
На прошлой неделе в Калуге нашли гонконгский грипп, а теперь - свиной. Число больных простудой постоянно растет.
Чиновники признались, что не могут выбить долги по зарплате. Росстат говорит о 70-миллионном долге, но в правительстве области уточняют, что он может быть гораздо выше.
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Картина дня: африканцы едут в Калугу 09.02.2018 20:00
Картина дня: ЧП на железной дороге и заблокированный Правый берег 08.02.2018 20:00
Картина дня: короткий суд, спасение на Яченке и битумный вопрос 07.02.2018 20:00
Картина дня: стояние на Оке, миллиард от Медведева и суд над врачом 06.02.2018 20:00
Картина дня: снег, пробки и гонконгский грипп 05.02.2018 20:00
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