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Новые запрещающие знаки установят в Калуге

12.02.2018 15:35 1 4163 Дмитрий Ивьев

Комиссия по безопасности дорожного движения в Калуге, заседание которой состоялось 9 февраля, приняла решение изменить существующую организацию дорожного движения в городе.

На Вокзальной площади установят запрещающие знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».

- Это сделано в целях зонирования территории для размещения автомобильного транспорта, легковых такси, а также для обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры, - говорится в сообщении городской управы.

Также для обеспечения круглосуточной работы логистического почтового центра у дома №7а на улице Привокзальной установят знак «Стоянка запрещена».

А на улице Московской запретят остановку у дома №245. Это сделано для увеличения пропускной способности.


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Тэги: авто транспорт

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