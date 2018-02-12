К гонконгскому гриппу в Калуге добавился свиной

За прошлую неделю в Калужской области зарегистрировано 8154 случая ОРВИ и гриппа, что на 6% выше показателей предыдущих семи дней. Заболеваемость увеличилась во всех возрастных группах. В стационары больниц попали 97 человек.

В Калуге превышен эпидемический порог. Зарегистрировано 4639 случаев ОРВИ и 4 случая гриппа: у 1 взрослого и 3 детей в возрасте до 14 лет.

Лабораторным путём всего с начала эпидсезона подтверждены 8 случаев гриппа, из них 7 - грипп А и 1 - грипп В. Грипп А представлен сезонным штаммом А (H3N2 – так называемый гонконгский) – 5 случаев и А (H1N1, известный, как свиной) – 2 случая.

В Калуге карантин вводился в 37 классах школ №№ 1, 5, 7, 17, 22, 24, 25, 29, 36, 45 и 50.