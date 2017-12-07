Картина дня: зарплата в 100 тысяч и взятки на 5 миллионов

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 7 декабря.
Опубликованы результаты исследования по зарплатам в России. В Калужской области меньше 2% работающих видят в зарплатных квиточках больше 100 тысяч рублей. И в пять раз больше тех, кто получает меньше 10 тысяч. Это близко к средним показателям по стране.
Следователи рассказали подробности уголовного дела известного врача-онколога из Обнинска. Его обвиняют в множестве случаев получения взяток на сумму более 5 миллионов. Но пациенты, среди которых и отец известного актёра Сергея Безрукова, уверены, что такого не могло быть.
Калужане собрали 965 новогодних подарков для украинских детей из Донецкой и Луганской областей. Сладости уже отправились туда.
В Калужской области пропал ещё один рыбак. Мужчину ищут в Балабаново. Накануне, напомним, начались поиски калужанина, который ушёл ловить рыбу на Яченское водохранилище. Спасатели напоминают об опасности тонкого льда.
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Картина дня: ехать на Олимпиаду или нет? 06.12.2017 20:00
Картина дня: Путин в калужской больнице 05.12.2017 20:00
Картина дня: детский сад превратился в парковку 04.12.2017 20:00
Картина дня: бензин дорожает, капуста дешевеет 01.12.2017 20:00
Картина дня: карантин, налоги и ёлки 30.11.2017 20:00
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