Картина дня: зарплата в 100 тысяч и взятки на 5 миллионов

Рассказываем, какими новостями запомнился четверг, 7 декабря.

Опубликованы результаты исследования по зарплатам в России. В Калужской области меньше 2% работающих видят в зарплатных квиточках больше 100 тысяч рублей. И в пять раз больше тех, кто получает меньше 10 тысяч. Это близко к средним показателям по стране.

Следователи рассказали подробности уголовного дела известного врача-онколога из Обнинска. Его обвиняют в множестве случаев получения взяток на сумму более 5 миллионов. Но пациенты, среди которых и отец известного актёра Сергея Безрукова, уверены, что такого не могло быть.

Калужане собрали 965 новогодних подарков для украинских детей из Донецкой и Луганской областей. Сладости уже отправились туда.

В Калужской области пропал ещё один рыбак. Мужчину ищут в Балабаново. Накануне, напомним, начались поиски калужанина, который ушёл ловить рыбу на Яченское водохранилище. Спасатели напоминают об опасности тонкого льда.

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