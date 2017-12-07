Взятки на 5 миллионов: известный онколог пойдёт под суд

В четверг, 7 декабря, в Калуге прошла пресс-конференция, посвящённая коррупции. В частности, сотрудники правоохранительных органов рассказали подробности громкого дела известного обнинского онкохирурга-брахитерапевта клинической больницы №8. По версии следствия, Павел Свиридов брал деньги с пациентов за квоту на операцию.

- Размер взятки варьировался от 150 до 300 тысяч рублей с одного больного, - рассказал заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Калужской области Альберт ДУКОВ.

Сама же операция для пациентов проводилась бесплатно, на одного пациента из бюджета выделялось 256 тысяч рублей.

- Человек, который заплатил, получал право на операцию за счёт бюджета по квоте. Он [Свиридов] входил в состав комиссии, которая определяла, кто пойдёт на операцию, - рассказала старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Лилия МОШКОВА.

Следствие считает, что врач 24 раза брал взятки на общую сумму 5 миллионов 400 тысяч рублей.

- У него была версия, что эти деньги он расходовал на материалы, которых якобы не хватало, - добавила Лилия Мошкова. - По данным наших сотрудников, эта информация не подтверждается.

Отметим, что в защиту врача выступили пациенты и коллеги.

Так, на суд, который решал, стоит ли продлить арест врачу, приехал даже отец известного актёра Сергея Безрукова.

- Пять лет назад моему отцу была сделана операция доктором Свиридовым. И вот никаких рецидивов нет, - в апреле высказался Сергей Безруков. - Работа Свиридова помогает людям продлить жизнь на много лет. И мы хотим разобраться в этой ситуации. Мне кажется, что в этой ситуации пахнет самопиаром на теме коррупции тех органов, которые ею занимаются. Именно против этого на днях предостерегал президент Владимир Путин.

В Следственном комитете подчёркивают, что не умаляют заслуг врача:

- Вменяя ему факт получения взяток, мы не даём ему оценку как врачу. Мы не спорим, что он хорошо исполнял свои обязанности.

Более того, следователи уверены, что все его заслуги будут учтены при вынесении приговора.