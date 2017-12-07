Стало известно, сколько калужан зарабатывает больше 100 тысяч в месяц

В Калужской области доля работающих людей с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц составляет 1,96%. Это 31 показатель среди 85 российских регионов. Такие данные содержатся в исследовании, результаты которого в четверг, 7 декабря, опубликовало агентство «РИА Рейтинг».

При этом 9,4% работников получают меньше 10 тысяч в месяц. Медианная зарплата, по данным на апрель этого года, в нашем регионе составила 24 300 рублей. Это значит, что выше и ниже этой суммы получает в месяц одинаковое количество жителей области.

Больше всего людей с зарплатой больше 100 тысяч рублей в Ямало-Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе и Москве – 23%, 21% и 17% соответственно. Меньше всего – в Дагестане (0,48%).

Самая высокая медианная зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе – 58 600 рублей, самая низкая – в Дагестане (13 600).