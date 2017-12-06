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Картина дня: ехать на Олимпиаду или нет?

06.12.2017 20:00 0 10 Дмитрий Ивьев
Картина дня: ехать на Олимпиаду или нет?

Россию не пускают на Олимпиаду под своим флагом. Мы узнали, что думают об этом калужане.

Артамонов отказался осчастливить собой другие регионы.

Стадион «Центральный» освобождают от торговцев.

Школьников спросят, когда измену можно простить.

Калужанин выиграл суд у крупной торговой сети по продаже техники.

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Тэги: картина дня общество

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