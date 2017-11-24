Картина дня: жуткая авария на окружной

На окружной дороге «Ладу» в результате аварии практически разорвало на две части.

В Жиздре электрик упал вместе с автовышкой, вешая новогоднюю гирлянду.

В Калуге подорожает плата за содержание жилых помещений. Примерно на рубль с каждого квадратного метра.

Автобусы №93 поедут по новому расписанию уже с 27 ноября.

Бывших инспекторов ГИБДД посадили на 5 лет и оштрафовали на 2 миллиона. Всё из-за взятки.

«Надо кричать о проблемах инвалидов». В Калуге прошла необычная экскурсия.

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