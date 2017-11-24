Картина дня: жуткая авария на окружной

На окружной дороге «Ладу» в результате аварии практически разорвало на две части.
В Жиздре электрик упал вместе с автовышкой, вешая новогоднюю гирлянду.
В Калуге подорожает плата за содержание жилых помещений. Примерно на рубль с каждого квадратного метра.
Автобусы №93 поедут по новому расписанию уже с 27 ноября.
Бывших инспекторов ГИБДД посадили на 5 лет и оштрафовали на 2 миллиона. Всё из-за взятки.
«Надо кричать о проблемах инвалидов». В Калуге прошла необычная экскурсия.
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