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Картина дня: Калугу засадили лежачими полицейскими и берёзами

26.09.2017 20:00 1 496 Дмитрий Ивьев
Картина дня: Калугу засадили лежачими полицейскими и берёзами

Утром во вторник, 26 сентября, в сети появились фото с улицы Богородицкой в Калуге – на участке в 300-500 метров там кто-то уложил полтора десятка лежачих полицейских. По всей видимости, кто-то из жителей местных коттеджей устал от потока автомобилей и решил таким образом отвадить автомобилистов с этой улицы города.

После публикации ситуацию прокомментировали калужские власти. Никто, по их словам, разрешение на установку неровностей не давал. Скоро всё обещают демонтировать. А виновных наказать. Если виновные, конечно, найдутся.

Более приятным образом преобразилась улица Суворова. Там высадили 20 берёз.

Такие же саженцы появились и в районе сквера Ленина. Там постарались представители Калужской епархии.

Вот так быстро материализуются слова губернатора Артамонова, который призвал брать с него пример и сажать деревья.

Главное – не забывайте поливать!


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Тэги: картина дня

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