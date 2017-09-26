Лежачих полицейских на Правом берегу демонтируют

Как мы уже рассказывали, на улице Богородицкой в Калуге на днях установили 13 лежачих полицейских. Сделано это было без согласования с городскими властями, сообщил 26 сентября депутат Яков КАЗАЦКИЙ. Сейчас выясняется, кто это сделал.
- Полнейшая самодеятельность неустановленных лиц. С заявлением на установку успокоителей никто не обращался, - пишет депутат в правобережной группе в «ВКонтакте». - Работы выполнены с грубым нарушением ГОСТов, как по форме лежачих полицейских, так и по количеству. Про установку знаков вообще молчу.
В ближайшее время коммунальщики демонтируют эти неровности.
- Если на асфальте останутся следы: вырезы, ямы или ещё что, будет возбуждено уголовное дело о порче городского имущества, - добавляет Казацкий.
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