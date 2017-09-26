В Калуге на одной улице появилось сразу 13 лежачих полицейских

На Правом берегу на улице Богородицкой через каждые 30 метров – у каждого коттеджа – появились лежачие полицейские. Об этом в «Народных новостях» сообщил во вторник, 26 сентября, наш читатель best.
Именно этой улицей пользовались некоторые жители Правого берега, объезжая пробки на Генерала Попова.
- Если жители калужской Рублёвки посчитали, что это их личная улица, то, наверное, они должны ее выкупить или приватизировать, причем с аукциона, содержать её и прочее, - считает best.
Как нам сообщил директор МБУ «СМЭУ» Михаил СПИРИДОНОВ, его организация не занималась установкой данных искусственных неровностей. Депутат Яков КАЗАЦКИЙ в соцсетях ответил жителям Правого берега, что лежачие полицейские появились незаконно.
Позже ситуацию обещали прокомментировать в городской управе.
Фото: группа «Правобережье Калуги».
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