Артамонов призвал брать с него пример – сажать деревья

В понедельник, 25 сентября, на заседании областного правительства обсудили вопиющий случай, который произошёл в малоярославецком парке «Дубки».

- Неизвестные с помощью тяжелой техники проложили трассу длиной 2,5 км, срезав при этом плодородный слой земли, - сообщила пресс-служба областной администрации.

Парк является особо охраняемой природной территорией, и в нем такие работы запрещены. Местные жители обратились в полицию, прокуратуру и областную администрацию. Но пока ни одна из структур не может сказать, кто это сделал.

- Разбираются правоохранители, - прокомментировали ситуацию в Малоярославецком районе. - Накануне мы провели большую акцию по больным деревьям - снесены более 60 деревьев. Сейчас мы поставили блоки для того, чтобы исключить любую возможность проникновения в парк. Как только нам минприроды даст разрешение, мы будем поправлять ситуацию. Сегодня ещё нарушителей полиция не выявила.

- Не только сносите больные деревья, убирайте, но и вместо них высаживайте новые, - ответил на это губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Я, например, тоже буду принимать участие – не помню где - в посадке деревьев. Пожалуйста, подключайтесь, берите пример. Все должны подключаться. Смотрится отвратительно, когда вот идёшь по тротуару, было раньше когда-то посажено дерево, да оно, может быть, заболело, там его убрали и всё, на этом месте больше ничего нет. Три дерева есть, потом четыре пропущено. Вот эти места, прежде всего, надо заполнять. Да, конечно, мы сейчас новые аллеи, скверы, парки должны высаживать, но, прежде всего, надо вот эти вот дыры заполнять. То, что не нами было сделано когда-то, а мы не можем должно поддерживать. И высаживать надо деревья нормальные, не эти прутики, которые там или ветер сломает, или из хулиганских соображений, нормальные, которые будут расти.