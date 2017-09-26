Артамонов призвал брать с него пример – сажать деревья

В понедельник, 25 сентября, на заседании областного правительства обсудили вопиющий случай, который произошёл в малоярославецком парке «Дубки».
- Неизвестные с помощью тяжелой техники проложили трассу длиной 2,5 км, срезав при этом плодородный слой земли, - сообщила пресс-служба областной администрации.
Парк является особо охраняемой природной территорией, и в нем такие работы запрещены. Местные жители обратились в полицию, прокуратуру и областную администрацию. Но пока ни одна из структур не может сказать, кто это сделал.
- Разбираются правоохранители, - прокомментировали ситуацию в Малоярославецком районе. - Накануне мы провели большую акцию по больным деревьям - снесены более 60 деревьев. Сейчас мы поставили блоки для того, чтобы исключить любую возможность проникновения в парк. Как только нам минприроды даст разрешение, мы будем поправлять ситуацию. Сегодня ещё нарушителей полиция не выявила.
- Не только сносите больные деревья, убирайте, но и вместо них высаживайте новые, - ответил на это губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. - Я, например, тоже буду принимать участие – не помню где - в посадке деревьев. Пожалуйста, подключайтесь, берите пример. Все должны подключаться. Смотрится отвратительно, когда вот идёшь по тротуару, было раньше когда-то посажено дерево, да оно, может быть, заболело, там его убрали и всё, на этом месте больше ничего нет. Три дерева есть, потом четыре пропущено. Вот эти места, прежде всего, надо заполнять. Да, конечно, мы сейчас новые аллеи, скверы, парки должны высаживать, но, прежде всего, надо вот эти вот дыры заполнять. То, что не нами было сделано когда-то, а мы не можем должно поддерживать. И высаживать надо деревья нормальные, не эти прутики, которые там или ветер сломает, или из хулиганских соображений, нормальные, которые будут расти.
|
Священники посадили деревья на Старом Торге 26.09.2017 11:07
На улице Суворова посадили более 20 берёз 26.09.2017 10:04
На берегу озера нашли свалку 25.09.2017 09:35
300 елей высадили на Правом берегу 21.09.2017 16:21
Более 100 тысяч тюльпанов посадят в Калуге 20.09.2017 15:04
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: