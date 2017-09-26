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На улице Суворова посадили более 20 берёз

26.09.2017 10:04 10 989 Елена Французова
На улице Суворова посадили более 20 берёз

В понедельник, 25 сентября, на отрезке улицы Суворова - от улицы Воронина до улицы Московской - высадили более двух десятков сортовых берез.

– С 2013 года весной и осенью в микрорайонах традиционно сажают деревья и кустарники. Такая работа позволит нам вернуть звание самого зеленого города Российской Федерации, – заявил городской голова Константин ГОРОБЦОВ. – Мы высаживаем крупномеры, строим парки, количество площадей которых с каждым городом увеличивается.

Сити-менеджер призвал всех желающих принять участие в посадке деревьев в новом парке на месте рынка. Озеленение здесь планируется проводить в октябре. В высадке 200 деревьев и 800 кустарников муниципалитет рассчитывает на помощь горожан.

– Мы сможем каждый год привносить новые идеи в этот парк, сажать там какие-то интересные растения, – считает Константин Горобцов.

Также в будущем предполагается провести озеленение склона городского парка в районе улицы Набережной, заявили в городской управе. Что именно там планируется сделать, власти пока не уточняют.

Фото: пресс-служба городской управы.


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Тэги: благоустройство константин горобцов

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