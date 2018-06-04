Для съёмок фильма под Медынью ищут лопоухих, косоглазых, страшненьких и пухлых

Как мы писали, в августе под Медынью начнутся съёмки фильма с рабочим названием «Ильинский рубеж». Фильм будет посвящён подвигу подольских курсантов, которые ценой собственной жизни задержали немецкое наступление на Москву в годы Великой Отечественной войны.
Главные роли достались Сергею Безрукову и Алексею Гуськову.
Кастинг актёров продолжается. В частности на роль курсантов 20-25 лет требуются интересные, смешные, страшненькие, талантливые, лопоухие, косоглазые, пухлячки. Можно с короткими ногами и длинными руками или наоборот, в общем, необычные люди. Они должны украсить собой кадр, сообщается «ВКонтакте» на официальной странице проекта. Актёры должны быть готовы подстричься, а также у них не должно быть ботокса, выщипанных бровей, татуировок и тоннелей.
|
Гарик Сукачёв перенёс концерт в Калуге из-за ЧМ по футболу 04.06.2018 14:07
Хабенский покажет в Обнинске свой новый фильм 01.06.2018 12:42
Кто выиграл билеты на закрытие «Мира гитары» 31.05.2018 10:42
Сергей Безруков снимется в фильме под Медынью 31.05.2018 09:48
«Мир гитары» в самом разгаре 30.05.2018 17:07
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
3-ком. квартира, ул. 65 Лет Победы
2-ком. квартира, ул 65 Лет Победы
1-ком. квартира, ул. 65 Лет Победы
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: