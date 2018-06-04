Для съёмок фильма под Медынью ищут лопоухих, косоглазых, страшненьких и пухлых

Как мы писали, в августе под Медынью начнутся съёмки фильма с рабочим названием «Ильинский рубеж». Фильм будет посвящён подвигу подольских курсантов, которые ценой собственной жизни задержали немецкое наступление на Москву в годы Великой Отечественной войны.

Главные роли достались Сергею Безрукову и Алексею Гуськову.

Кастинг актёров продолжается. В частности на роль курсантов 20-25 лет требуются интересные, смешные, страшненькие, талантливые, лопоухие, косоглазые, пухлячки. Можно с короткими ногами и длинными руками или наоборот, в общем, необычные люди. Они должны украсить собой кадр, сообщается «ВКонтакте» на официальной странице проекта. Актёры должны быть готовы подстричься, а также у них не должно быть ботокса, выщипанных бровей, татуировок и тоннелей.