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Сергей Безруков снимется в фильме под Медынью

31.05.2018 09:48 4 1034 Дмитрий Ивьев
Сергей Безруков снимется в фильме под Медынью

Как мы рассказывали, 1 августа под Медынью начнутся съёмки фильма с рабочим названием «Ильинский рубеж» режиссера Вадима Шмелева, который продюсирует Игорь Угольников. Фильм будет посвящён подвигу подольских курсантов, которые ценой собственной жизни задержали немецкое наступление на Москву в годы Великой Отечественной войны.

Уже завершается кастинг. Стало известно, какие звёзды снимутся в фильме. Одну из главных ролей исполнит Сергей Безруков. Кого он будет играть, пока не сообщается. Также в фильме снимется Алексей Гуськов. Гуськов сыграет полковника артиллерии Ивана Стрельбицкого, начальника Подольского артиллерийского училища.

- Это одна из самых драматичных ролей: опытный военный не мог не понимать, на какую тяжелую схватку он ведёт курсантов училища, - сообщается на официальной страничке фильма. - Около 3,5 тысячи курсантов двух подольских училищ и их командиров были брошены на защиту Ильинского рубежа от фашистов осенью 1941 года. Они не покинули своих позиций в течение двух недель, сдерживая совместно с бойцами 43-й армией хорошо обученную армию фашистов, которые уже приготовили парадные мундиры для военного парада в Москве. Гитлеровский план блицкрига был сорван. У советского командования появилось время для стягивания резервных частей.

- История подольских курсантов потрясает, но, к сожалению, о ней мало кому известно, - отмечает Игорь Угольников. - Мы изучили уникальные документы из Министерства обороны, получили список имен всех этих ребят и знаем о каждом из них. Снимая «Брестскую крепость» и «Батальонъ» мы стремились к максимальной достоверности, но главной заботой было сделать так, чтобы зритель сопереживал нашим героям и интуитивно ставил себя на их место — как бы я сейчас поступил? Именно так мы планируем снимать и историю о беспримерном подвиге подольских курсантов.

Самое важное, по словам продюсера, было соблюсти полную историческую достоверность. Съемки пройдут рядом с местами сражений. Авторы фильма обещают минимизировать компьютерную графику и использовать настоящую военную технику 1941 года.


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Тэги: культура игорь угольников
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