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Мединскому в Калуге показали «Чёрную комнату»

05.08.2017 07:06 1 313 Оксана КОЛОСОВА
Мединскому в Калуге показали «Чёрную комнату»

Пятница, 4 августа, была отмечена визитом в наш город министра культуры РФ Владимира МЕДИНСКОГО. Объектом его внимания стал Инновационный культурный центр, который начал работу ровно 5 месяцев назад.

Осмотр учреждения начался с прогулки по прилегающей территории. Первым, что заинтересовало гостя, стала площадка для паркура, которая находится рядом с ИКЦ.

- Дети здесь занимаются с тренером, находятся под присмотром, - пояснил федеральному министру культуры его региональный коллега Павел СУСЛОВ.

Затем Владимир Мединский обратил внимание на стоящий по соседству частный дом, который, судя по всему, главе Минкульта резанул глаз. Дело в том, что башенка дома закрывает собой роскошный панорамный вид на Оку.

- Мы работаем с этим домом, - сказал Павел Суслов, - чтобы он был приведён в порядок.

Далее министра проводили во внутренний дворик, где одни участники студий ИКЦ учились ходить по канату, протянутому между деревьями, другие собирались заняться йогой.  

- Проводим активности на свежем воздухе, - рассказала столичному гостю художественный руководитель ИКЦ Анна СЕНАТОВА. – Осваиваем наши лужайки. Планировали провести много летних мероприятий, но дожди мешали нам.

Затем Владимира Мединского пригласили осмотреть здание Инновационного культурного центра изнутри и познакомиться с работой некоторых его студий и мастерских. Сначала рассказали о недавно созданном литературном клубе «Книжное дело».

Потом показали мастерскую керамики и гончарного мастерства. Подарили на память глиняную игрушку и глиняную свистульку, в которую министр Мединский тут же пару раз посвистел.  

После чего руководителя федерального Минкульта отвели в «Чёрную комнату». Согласно описанию, проект является «открытой платформой для воплощения самых авангардных мультимедийных инсталяций и перформансов, призванных расширять восприятие и направлять зрителя к поискам новых смыслов и ориентиров в искусстве».

Из «Чёрной комнаты» Владимир Мединский направился в выставочный зал. Затем осмотрел залы для занятий хореографией. После этого его проводили на открытую площадку, с которой открывается вид на парк Циолковского, Музей космонавтики, а также на строящуюся вторую очередь музея.

- Здесь всё будет шикарно! – рассказывал министру губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. –  Ракету поднимем. Её положили, так как нельзя было её оставлять (поднятой. – Прим. ред.) из-за того, что буровые работы проводились. Стройку закончим в этом году. В следующем у нас останется только оснащение экспонатами. Всё это будет благоустраиваться одним проектом. Парк и всё-всё-всё объединяется в один комплекс.

Следующей точкой Инновационного культурного центра, которую показали министру культуры РФ, стал летний открытый кинотеатр. Анатолий Артамонов, взглянув на небольших размеров экран, расстроился:

- Милые мои, экран должен быть целиком! Не на таком же смотреть!

- Мы сделали две заявки на два комплекта, - тут же ответил Павел Суслов. – Один – в зал-трансформер, другой – сюда.

- Всё, отлично! – обрадовался глава региона.

Осмотрев кафе на втором этаже, Владимира Мединского проводили в большой зал-трансформер, где состоялось основное мероприятие, ради которого, собственно, в Калугу приехали культурологи и искусствоведы из Москвы и Санкт-Петербурга. На встрече с ними за «круглым столом» министр предложил обсудить актуальные проблемы современного искусства  

- Хотелось бы поговорить о том, что из себя представляет этот феномен, чем современное искусство отличается и отличается ли от искусства актуального, - открыл мероприятие Мединский. – В нашем культурном сообществе в последнее время активно ведётся эта дискуссия. Я знаю, что у многих работников культуры, учёных возникла необходимость высказаться, поэтому мы пригласили сюда вас – представителей науки о культуре, искусстве, руководителей творческих вузов, экспертов. Ваше мнение очень ценно.

Разговор продолжался более двух часов. К единому мнению собеседники, конечно, не пришли. Но несколько ключевых моментов для себя определили. Первый: искать новые формы, безусловно, нужно, но это должны быть гармоничные и духовные формы. Второй момент: любое искусство должно быть осмысленным и содержательным, и воспринимать его следует с позиции качества, а не актуальности.

– Мы не можем подвести никаких итогов нашей дискуссии – она бесконечна, - резюмировал разговор Владимир Мединский. – С одной стороны, мы действительно должны сохранять традиции, с другой – стимулировать поиск. Но как найти эту правильную золотую пропорцию? Вот в чём вопрос. Говоря о критериях качества, нужно не стесняться называть вещи своими именами, потому что, если король голый, смело говорите об этом – мы должны это знать. Наша тактичность иногда, может быть, даже дезориентирует многих. Поэтому я за то, что дискуссия была откровенной, искренней, смелой, как сейчас. Мы, безусловно, будем продолжать такие дискуссии.   

На этой позитивной ноте разговор завершился. После непродолжительного пресс-подхода глава Минкульта осмотрел Гостиные ряды и побывал в визит-центре «Угра». Затем вернулся в столицу.

Уже в ноябре этого Владимир Мединский планирует побывать в Калуге снова. Он собирается прочесть в ИКЦ лекцию, посвящённую деятельности Ивана III, который, как оказалось, к теме современного искусства имеет самое непосредственное отношение.

- Он заложил основы государственной поддержки современного искусства и всемирной отзывчивости России в сфере современного искусства, активно приглашая современных архитекторов, дизайнеров из-за рубежа и даже религиозных живописцев, следы творений которых мы видим каждый день сегодня, - сказал министр.

Возможно, к тому времени в Калуге уже установят памятник Ивану III. Во всяком случае, итоги творческого конкурса уже подведены. По словам Анатолия Артамонова, новый памятник станет культурным достоянием не только нашей области и страны, но и всего мира.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: культура фоторепортаж владимир мединский анатолий артамонов павел суслов анна сенатова

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