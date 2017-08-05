«Он будет лучший!» Памятник Ивану III в Калуге станет всемирным достоянием

В пятницу, 4 августа, в Калуге побывал министр культуры РФ Владимир МЕДИНСКИЙ. Основным объектом его внимания стал Инновационный культурный центр, открывшийся недавно в областном центре.

После осмотра ИКЦ состоялась встреча за «круглым столом» на тему современного искусства и его востребованности в обществе. Разговор продолжался более двух часов.

- Сейчас постоянно ведётся дискуссия о том, что такое современное искусство, по каким принципам государство должно и должно ли поддерживать новые практики и направления в сфере современного искусства, чем оно отличается от актуального, - сказал по окончании встречи Владимир Мединский. – Мы не могли не воспользоваться возможностью Инновационного культурного центра, чтобы на его базе провести общественную дискуссию с привлечением большого количества экспертов, чтобы опираться не на узкие чиновничьи решения, а действительно на мнение профессионального и культурного сообщества, что для нас очень важно при принятии управленческих решений.

По окончании дискуссии министр культуры РФ заявил, что готов приехать в Калугу ещё раз в ноябре, чтобы прочитать в стенах ИКЦ лекцию на историческую тему.

- Я уже договорился с Анатолием Дмитриевичем (Артамоновым. – Прим. ред.), чтобы в стенах вашего центра прочитать в ноябре лекцию об одном очень актуальном деятеле – первом самодержце великом государе Иване III, который заложил основы государственной поддержки современного искусства и всемирной отзывчивости России в сфере современного искусства, активно приглашая современных архитекторов, дизайнеров из-за рубежа и даже религиозных живописцев, следы творений которых мы видим каждый день сегодня.

Пользуясь моментом, мы поинтересовались у министра культуры и губернатора области, когда же в Калуге будет открыт памятник Ивану III. В начале июля сообщалось о том, что в ближайшее время Российское военно-историческое общество подведёт итоги всероссийского конкурса на лучшую концепцию памятника.

Как выяснилось, итоги состязания действительно подведены, но когда именно он будет установлен, пока неизвестно.

- Мы хотим, если какие-то решения будут приняты, чтобы это был хороший сюрприз, - сказал по этому поводу Мединский.

- Это будет такой памятник, который войдёт в перечень объектов культурного наследия не только нашей страны, но и всего мира, - добавил глава региона. – Как будем готовы, так откроем.

- Я вам скажу, что военно-историческое общество установило за последние три года около 70 больших памятников в стране, не считая типовых, - продолжил министр культуры РФ. – Но этот памятник – единственный, по которому творческий конкурс идёт два года, а количество сделанных в мягком материале макетов – я уже сбился со счёта – десятками исчисляется. Так что это будет хороший памятник.

- Он будет лучший! – заверил журналистов губернатор.

Подробнее о визите министра культуры РФ в Калугу читайте позже в новостях на нашем сайте.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.