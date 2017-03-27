Выставка-путешествие во времени: «Сегодня я вернулась в детство»

Воскресенье, 26 марта, стало особым днём в жизни и творчестве калужанина Александра РАХАЕВА. В этот день открылась первая персональная выставка его работ, посвящённых старой Калуге. До того момента картины Александра Владимировича можно было увидеть только в Интернете.



Александр Рахаев.

Долгое время его знали в Калуге только как замечательного педагога и управленца: Александр Рахаев 26 лет руководил гимназией № 19. Его талант как художника-графика раскрылся совсем недавно.

- Рисовать я начал давно, но больше занимался маслом, - рассказал на открытии экспозиции виновник торжества. – Потом наступил период, когда на это занятие совсем не оставалось времени. Не рисовал лет 15-16. А тут – бах! – и пенсия. Появилось свободное время. Попробовал поработать маслом – ничего не получилось. Тогда взялся за карандаш.



Усадьба Фалеевых-Гончаровых. Самый первый рисунок Александра Рахаева.

Основной темой работ Александра Рахаева стала старая, практически утерянная нами Калуга. Сначала он делал работы, просто используя фотографии различных видов города. Но потом художнику пришла в голову мысль попытаться воссоздать то, чего нет.

- В том виде, в каком нельзя увидеть это на снимках, - объясняет автор. – То, как могу представить только я и показать, как это могло бы быть, – но с другой стороны или другого ракурса в тот или иной период времени.

Первыми, кто увидел и оценил картины Рахаева, стали его жена и дочь. По совету дочери Юлии Александр Владимирович разместил фотографии своих работ в социальной сети «Фейсбук», в группе «Старая Калуга». И страшно удивился, когда вскоре на него обрушился целый шквал положительных откликов – сам автор скромно полагал, что в его работах нет ничего особенного.



Дом городского головы Ивана Ципулина. Ворота.



Улица Смоленская.

Спустя какое-то время картины Рахаева заметил художник Вячеслав НЕКРАСОВ. Родом из Омска, он влюбился в Калугу в далёком 1976 году, когда оказался в нашем городе впервые. Художника восхитило то, каким удивительным образом сочетались в Калуге её ландшафтные особенности и архитектура. Работы Александра Рахаева напомнили ему об этом.

- Его картины – как жемчужины света, какой-то полузабытой русской жизни, подлинной красоты, - сказал на открытии Некрасов. – Захотелось собрать их вместе, показать людям, привлечь их внимание к творчеству этого замечательного художника.



Вячеслав Некрасов.

Так у Вячеслава родилась идея организовать выставку работ Александра Рахаева. Этой мыслью Некрасов поделился с другим Александром – Иванюком, руководителем художественной студии, где преподаёт Вячеслав Некрасов. Тот предложение коллеги поддержал.

Народу на открытие пришло довольно много, хотя широко мероприятие нигде не анонсировалось. Многие из пришедших до этого дня знали друг друга только виртуально – по той самой группе «Старая Калуга».

- Сегодня получился настоящий праздник, - говорит журналист Марина УЛЫБЫШЕВА. – Мы, конечно, знали, что у калужан есть интерес к уголкам старой Калуги, но, честно говоря, не ожидали, что он окажется настолько большим.

На выставке представлено 24 работы. Наблюдая за зрителями, можно было слышать, как они, переходя от картины к картине, восклицают: «Какая красота! А где же вот этот домик находился? А этот?» Между людьми завязывались разговоры, во время которых выяснялось, что вот с этим домиком и вот с тем у многих связаны какие-то особые воспоминания. На мгновение каждый рисунок становился словно порталом во времени.



Крохотный островок старой Калуги на Никитина, 22.

- Сегодня я вернулась в детство, - поделилась впечатлениями калужанка Вера Васильевна Криволапова. Её внимание привлекла работа с изображением храма Иоанна Предтечи. – Когда я была маленькой, жила в доме, который стоял напротив этой церкви. Вспоминаю, как родители с соседями сидели во дворе. А мы, маленькие, бегали рядом. Там, где сейчас находится Дом быта, стояли двухэтажные дома. В одном из них на первом этаже располагалась булочная. Когда наступало 6 часов вечера, мы подбегали к мамам и просили у них 6 копеек. Потом бежали в эту булочную, покупали булочки. Они были с белой обсыпкой, внутри – повидло. Мы с таким удовольствием их ели! Сейчас, увидев эту работу Александра Владимировича, сразу вспомнила аромат той булочки за 6 копеек. Спасибо вам большое! Вы вернули мне моё детство.

- Я очень люблю наш город, его старинные улицы, дома. Есть в них что-то очень дорогое. Мы с мужем часто гуляем по этим улочкам, - говорит Елена Некрасова. – Когда увидела работы Александра, захотелось побольше узнать и об истории своей семьи, и об истории города. Чтобы почувствовать его ещё больше.

Атмосфера выставки пронизана одновременно тёплым, ностальгическим настроением и лёгкой тревогой: а что же будет дальше?

- На смену душевным, человеческим, тёплым домам приходят здания из стекла и бетона, и непонятно, как приспособить к ним свою душу, - поделилась ощущениями Марина Улыбышева. – Неужели через несколько лет всё изменится и от этой красоты среднерусского города ничего не останется? Даже думать об этом страшно.

Александр Рахаев, тем временем, работает над своим новым проектом: он «восстанавливает» старинные калужские храмы, которых уже нет.

- Идею вернуть в современный архитектурный облик города утраченные церкви мне подал Юрий Юрьев, с которым мы познакомились через Интернет. Три работы я уже сделал. Представил, как могли бы выглядеть сегодня Архангельская церковь и Спасо-Жировская на Салтыковке – там сейчас находится детская городская больница. Сейчас «восстанавливаю» Алексеевскую церковь – она находилась на улице Карла Либкнехта. Потом буду «делать» Крестовский монастырь, Ильинскую церковь, немного «переделаю» Крестовоздвиженскую на площади Старый торг.



Николо-Слободская церковь на улице Луначарского. Была построена в 1691 году, колокольня – в 1800 году. В 30-е годы прошлого столетия храм переоборудовали под пошивочный цех швейной фабрики. При отступлении частей Красной Армии из Калуги в октябре 1941-го цех был взорван. После войны стены окончательно разобрали на кирпич. Сейчас на этом месте находится дом N53.

Может быть, эта идея станет темой следующей выставки Александра Владимировича. А эта, дебютная, будет работать в течение всей нынешней недели с 12:00 до 21:00 по адресу: Кирова, 54А. У калужан есть 7 дней, чтобы совершить маленькое путешествие во времени и ощутить давно забытый аромат детства и счастья.



Фото: Марина УЛЫБЫШЕВА и из личного архива Александра РАХАЕВА.