Калуге, которую мы потеряли, посвящается

Талантливый человек талантлив во многом – это точно об Александре Владимировиче Рахаеве. В Калуге его знают как замечательного педагога и управленца: 26 лет он руководил гимназией № 19. Также известен как актёр легендарного театра-студии «Диалог». И каким же убедительным и настоящим был Александр Рахаев в своих ролях! А около года назад я узнала, что он ещё и талантливый художник. Картины Рахаева посвящены Калуге. Той, которую мы почти потеряли. Каждая работа Александра Владимировича словно маленькое путешествие во времени.

Подработка

– Рисовать я начал давно, ещё в детстве. Но специально этому не учился. Уже работая в школе № 35 учителем биологии, оказался в ситуации, когда пришлось подрабатывать: зарплата педагога была небольшая. Мы с одним товарищем решили заняться оформительской работой: делали стенды в школах – в вестибюлях, учебных кабинетах, пионерских комнатах. Жена посмотрела на мои работы и предложила: «Может, ты поучишься?» Нашёл в Москве Всесоюзный заочный народный университет искусств (ВЗНУИ). Поступил на факультет изобразительного искусства, декоративно-оформительское отделение. В процессе обучения выяснилось, что мне больше нравится рисовать с натуры. Мастер, у которого я учился, чаще всего хвалил меня за графические работы, в частности за карандаш.

Учитель рисования

- В 1982 году я поступил работать в 19-ю гимназию – тогда она была ещё школой. Свободной ставки учителя биологии на тот момент не было. Директор Николай Андреевич Никитин спросил у меня: «Пойдёшь учителем рисования и черчения?» Посоветовался дома с супругой и согласился.

Поначалу было тяжело, ведь я не знал методики преподавания рисования и черчения. К тому же до меня в школе за два года сменилось 7 преподавателей! К черчению и рисованию относились, как к второстепенным предметам. Первый вопрос, который мне задала одна ученица, когда я пришёл в класс на урок: «А вы к нам надолго?» Помимо этого нужно было заканчивать обучение во ВЗНУИ.

В 1984 году стал работать по новой на тот момент программе Бориса Неменского, которая предполагает знакомство детей со всеми элементами изобразительного искусства. Это аппликация, скульптура, графика, вырезание ножницами, работа с пластилином, углём, карандашом, тушью, пером и т.д. Каждый урок становился для ребят открытием. Через 5-6 лет стали говорить, что в 19-й школе есть три главных предмета: физика, черчение и рисование.

Всё сначала

- Учителем я отработал «чистых» 8 лет. Когда стал директором, оставил только черчение. Но потом совсем отказался от преподавательской деятельности: административная работа занимала всё время. Для себя я продолжал рисовать, регулярно ездил на пленэры, особенно летом. Бросил заниматься живописью в 1999-м, когда не стало родителей. Внутри словно что-то оборвалось.

Мысли вернуться к рисованию появились только в ноябре 2015-го, вскоре после выхода на пенсию. Купил кое-какие материалы для масляной живописи, но ничего не получилось: кисть физически не шла.

Спустя два месяца взялся за карандаш. Даже дату запомнил! Это было 5 января 2016 года. Толчком стала группа «Старая Калуга» в социальной сети «Фейсбук». Увидел там карандашные рисунки старого города и решил тоже попробовать. Нашёл фотографию усадьбы Фалеевых-Гончаровых, стал рисовать. Результат мне не понравился: «Ерунда какая-то!» Показал работу жене, а она неожиданно похвалила: «Как здорово!» Дочь тоже одобрила и посоветовала разместить рисунок в «Старой Калуге». Разместил. И вскоре на меня посыпался целый шквал положительных отзывов! Это, конечно, повысило мою самооценку. Особенно когда о моей работе позитивно отозвался художник Александр Шубин. Так всё и началось.



Усадьба Фалеевых-Гончаровых. Самый первый рисунок Александра Рахаева.

То, чего не было

- Сначала я делал работы, просто используя фотографии – свои и чужие – различных видов Калуги. Потом мне пришла в голову мысль попытаться воссоздать то, чего нет. В том виде, в каком нельзя увидеть это на снимках. То, как могу представить только я и показать, как это могло бы быть, – но с другой стороны или другого ракурса в тот или иной период времени. Один из одногруппников в комментариях как-то написал: «Через некоторое время люди, глядя на ваши рисунки, будут думать, что именно так всё и было».



Крестовоздвиженский храм на улице Воробьёвской. Был разрушен в 1930-е годы. На его месте построили жилой дом.

Сюжеты для работ приходят, когда прогуливаюсь по городу, просматриваю фотографии старой Калуги. Начинаю искать материалы по интересующей меня теме, читаю литературу, подыскиваю снимки. Это довольно длительный процесс. Когда всё найдено и продумано, приступаю к рисованию. В день работаю часа по два-три. На один рисунок уходит дня четыре. Бывает, что какие-то работы не идут. Откладываю, возвращаюсь к ним позже.



Улица Смоленская.

Исчезающий город

- Я коренной калужанин, но Старая Калуга открылась для меня в 90-е, когда я пришёл к вере. Стал смотреть, какие храмы в городе, как они называются, изучал их историю. Несколько лет работал в составе комиссии по сохранению исторической памяти.

Одно из самых любимых мест в городе – Берендяковка. Но теперь её нет. Люблю Воскресенку, улицу Ленина в районе Гостиных рядов, улицы Карпова, Театральную. Очень жалко улицу Воронина. Я по ней всю жизнь ходил на демонстрации с родителями.

Старая Калуга исчезает стремительно. В мае я фотографировал в Старообрядческом переулке один дом – через несколько месяцев его снесли. А дом просто красавец был! На улице Никитина есть два старинных дома. Один из них – маленький, одноэтажный, весь словно вырезанный, как игрушечка. И ведь его тоже снесут, не задумываясь.



Крохотный островок старой Калуги на Никитина, 22.



Старообрядческий переулок, 10.

Или дом Ципулина. Видел его прошлой весной – страшно было смотреть! А ведь это великолепный пример зодчества! Все гордятся тем, что Калуга вошла в «Золотое кольцо», – а что мы будем показывать нашим гостям?



Дом городского головы Ивана Ципулина. Ворота.

Продлевая жизнь старой Калуги

- Я очень люблю свой город. Когда рисую, продлеваю для себя и для тех, кто видит мои работы, жизнь той Калуги, которая мне дорога: тихой, спокойной, уютной. Хочу показать, какой красавицей она была. Чтобы люди понимали, что теряют.

Жена иногда волнуется: «Что ты будешь делать, когда сюжеты закончатся?» Смеюсь в ответ: «Сюжетов точно хватит». Всё никак не доберусь до Воскресенки – той, какой она была в XIX веке. Архивных фотографий этой улицы очень мало. Но я её всё-таки нарисую.

- А побывать в старой Калуге хотели бы?

- Да, хотел бы. Думаю, там было много хорошего!



Улица Достоевского.

P.S. Александру Владимировичу часто говорят: мол, пора уже персональную выставку делать. Он в ответ отшучивается: «Не амбициозный я человек. Да и в финансовом плане непросто провести такое мероприятие».

Если правда, что желания, загаданные под Новый год, исполняются, то я загадаю, чтобы эта выставка всё-таки состоялась и работы Александра Рахаева увидели многие калужане, а не только те из них, кто выходит в Интернет. Чтобы увидели и поняли, какую красоту мы теряем. Может быть, именно с этого осознания и начнётся возрождение старой Калуги.



Королёва, 28. Калужский Одигитриевский храм.

Фото из личного архива Александра РАХАЕВА.

Эта статья была опубликована в №52 газеты «Калужский перекрёсток» от 28.12.2016. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.