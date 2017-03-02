Для жителей отдалённых сёл снова начнут покупать автоклубы

В среду, 1 марта, состоялось заседание коллегии министерства культуры и туризма Калужской области, на котором ведомство подвело итоги своей работы в 2016 году и обозначило планы на год текущий. В частности, одним из приоритетных направлений станет повышение качества выездного обслуживания сельских населённых пунктов, где нет учреждений культуры.

- Проведённый в прошлом году мониторинг показал, что сейчас стоит остро вопрос доступности предоставления услуг в сфере культуры в отдалённых населённых пунктах области, - сообщил министр культуры и туризма региона Павел СУСЛОВ. – В последний раз автоклубы приобретались в 2004 году. В этом году мы приступаем к реализации проекта по приобретению для районов области на условиях софинансирования новых автоклубов. Проект будет реализован в течение трёх лет. Ежегодно будет приобретаться по 8 автоклубов. Это позволит решить проблему выездного обслуживания сельских населённых пунктов, где нет учреждений культуры. Вместе с тем я призываю муниципалитеты принимать крайне взвешенные решения по оптимизации сети учреждений культуры. Обязательно публично обсуждать вопросы реорганизации этих учреждений, особенно в сельской местности.

Кроме того, благодаря финансовой поддержке из федерального бюджета удалось приобрести передвижной культурный центр, который поступит в распоряжение областного Центра народного творчества.