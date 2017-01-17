Дима Билан отменил концерт в Калуге, несмотря на ожидавшийся аншлаг

Популярный российский певец Дима Билан отменил свой концерт, который должен был состояться в Калуге 19 февраля.
Как рассказали нам организаторы, почти все билеты на выступление были проданы. Однако певец отказался от всего гастрольного тура по российским городам. Причины этого решения не называются.
Калужане, купившие билеты на концерт Билана, могут вернуть деньги в кассе ДК Арены КТЗ.
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