Мужчина придушил подругу, чтобы она сбегала за сигаретами

30-летнего жителя Спас-Деменского района обвиняют в угрозе убийством за попытку задушить подругу, сообщила в пятницу, 10 августа, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина был дома в пьяном виде и попросил сожительницу сбегать в магазин за сигаретами, та отказалась. Мужчина стал требовать настойчивее, пара поссорилась. Он толкнул подругу, та упала на кресло. Молодой человек сдавил горло сожительницы, обещая убить.

- В какой-то момент женщина стала задыхаться и хрипеть, и нападавший ослабил хватку, - сообщила полиция. - Воспользовавшись ситуацией, гражданка сумела вдохнуть воздуха, оттолкнуть сожителя и выбежать из дома на улицу.

Испуганная женщина обратилась в полицию.

Мужчина уверяет, что не собирался убивать ее, а хотел просто напугать, чтобы она таки сходила за сигаретами. Ему грозит до двух лет заключения.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем преступления или где-то творится несправедливость, пишите на ev@kp.kaluga.ru.