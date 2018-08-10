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Мужчина придушил подругу, чтобы она сбегала за сигаретами

10.08.2018 09:40 6 1708 Алёна Павлова
Мужчина придушил подругу, чтобы она сбегала за сигаретами

30-летнего жителя Спас-Деменского района обвиняют в угрозе убийством за попытку задушить подругу, сообщила в пятницу, 10 августа, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина был дома в пьяном виде и попросил сожительницу сбегать в магазин за сигаретами, та отказалась. Мужчина стал требовать настойчивее, пара поссорилась. Он толкнул подругу, та упала на кресло. Молодой человек сдавил горло сожительницы, обещая убить.

- В какой-то момент женщина стала задыхаться и хрипеть, и нападавший ослабил хватку, - сообщила полиция. - Воспользовавшись ситуацией, гражданка сумела вдохнуть воздуха, оттолкнуть сожителя и выбежать из дома на улицу.

Испуганная женщина обратилась в полицию.

Мужчина уверяет, что не собирался убивать ее, а хотел просто напугать, чтобы она таки сходила за сигаретами. Ему грозит до двух лет заключения.

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Тэги: криминал
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