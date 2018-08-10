Мужчина придушил подругу, чтобы она сбегала за сигаретами

30-летнего жителя Спас-Деменского района обвиняют в угрозе убийством за попытку задушить подругу, сообщила в пятницу, 10 августа, пресс-служба областного УМВД.
Мужчина был дома в пьяном виде и попросил сожительницу сбегать в магазин за сигаретами, та отказалась. Мужчина стал требовать настойчивее, пара поссорилась. Он толкнул подругу, та упала на кресло. Молодой человек сдавил горло сожительницы, обещая убить.
- В какой-то момент женщина стала задыхаться и хрипеть, и нападавший ослабил хватку, - сообщила полиция. - Воспользовавшись ситуацией, гражданка сумела вдохнуть воздуха, оттолкнуть сожителя и выбежать из дома на улицу.
Испуганная женщина обратилась в полицию.
Мужчина уверяет, что не собирался убивать ее, а хотел просто напугать, чтобы она таки сходила за сигаретами. Ему грозит до двух лет заключения.
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