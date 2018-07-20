Женщины пытались продать героин наркоману, а он оказался подставным

Две жительницы Балабаново решили подзаработать денег на торговле наркотиками. Они попытались продать героин массой 0,12 грамма, сообщает в пятницу, 20 июля, пресс-служба региональной прокуратуры.

Начинающим наркодилерам не повезло - сбыть дурман они решили подставному лицу, который действовал в рамках «проверочной закупки».

Женщины вину признали полностью. Их осудили по статье «незаконный сбыт наркотического средства группой лиц по предварительному сговору» (п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК Р). Одна из них проведет в колонии общего режима 6 лет, вторая там же 5.