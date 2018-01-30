Ещё один бывший министр попал под следствие

В отношении бывшего министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области Алексея Шигапова (на фото) и его заместителя Александра Маркелова возбуждено уголовное дело. Их подозревают в превышении должностных полномочий.
Уголовное дело возбуждено ещё 11 августа 2017 года. Обвинения бывшим чиновникам пока не предъявлены.
- В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, мера пресечения в отношении подозреваемых не избиралась, - рассказали нам во вторник, 30 января, в калужском региональном управлении Следственного комитета.
Напомним, что в начале июля 2017 года Шигапов оставил пост министра. Как сообщали тогда в пресс-службе областной администрации, сделал он это по собственному желанию.
Напомним, что экс-министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея Белозёрова, а также его бывших коллег: зам. министра Павла Лучко и бывшего и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» Матвея Парфёнова – обвиняли в получении взятки в особо крупном размере, получении взятки за совершение заведомо незаконного бездействия группой лиц по предварительному сговору, а также приготовлении к получению взятки в крупном размере. Андрея Белозёрова суд оправдал. А Павла Лучко и Матвея Парфёнова приговорили к 6 годам лишения свободы.
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