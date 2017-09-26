Экс-министра дорожного хозяйства оправдали

Во вторник, 26 сентября, в Калужском районном суде был оглашён приговор по резонансному уголовному делу, возбуждённому два года назад в отношении бывшего министра дорожного хозяйства Калужской области Андрея БЕЛОЗЁРОВА (на фото), его бывшего заместителя Павла ЛУЧКО, а также бывшего и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» Матвея ПАРФЁНОВА.
Они обвинялись в получении взятки в особо крупном размере, получении взятки за совершение заведомо незаконного бездействия группой лиц по предварительному сговору, а также приготовлении к получению взятки в крупном размере. Кроме того, на скамье подсудимых оказались восемь представителей коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток.
По версии обвинения, в 2015 году чиновники получали от представителей коммерческих организаций взятки в размере от 100 тысяч рублей до 1 миллиона 100 тысяч рублей за сокрытие выявленных нарушений при ремонте дорог в Калужской области и беспрепятственную приёмку выполненных работ, а также за ускорение оплаты выполненных работ.
Всего следствие выявило шесть эпизодов преступной деятельности и.о. начальника ГКУ Калужской области «Калугадорзаказчик» и по четыре эпизода у министра Белозёрова и его заместителя. Одно из преступлений не было доведено фигурантами до конца по независящим от них обстоятельствам и квалифицировано как приготовление к получению взятки в крупном размере. 14 августа 2015 года при получении взятки в размере 130 тысяч рублей двое из троих обвиняемых были взяты с поличным.
Лучко и Парфёнов вину в предъявленных им обвинениях признали. Андрей Белозёров заявил о своей невиновности. Бывшему министру прокурор просил назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы, Павла Лучко приговорить к 8 годам, Матвея Парфёнова – к 8,5 годам тюремного заключения. Представителям коммерческих организаций, обвиняемых в даче взяток, просили назначить различные штрафы – от 1,5 до 60 миллионов рублей.
Как нам стало известно, Андрея Белозёрова суд признал невиновным. Павла Лучко и Матвея Парфёнова приговорили к 6 годам лишения свободы. Один из взяткодателей был оправдан, ещё по двоим вышли сроки давности. Остальным придётся выплатить различные штрафы.
Отметим: судебное разбирательство по этому делу продолжалось почти год. Будет ли прокуратура обжаловать приговор, пока неизвестно.
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