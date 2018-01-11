Перепалка в Интернете закончилась убийством

Как мы уже рассказывали, 9 января в больнице от огнестрельного ранения скончался 26-летний житель Сосенского. Подозреваемый в убийстве 30-летний мужчина задержан в Москве.

Как рассказали нам в калужском региональном управлении Следственного комитета, конфликт между знакомыми начался с интернет-переписки.

- Потерпевший потребовал от знакомого вернуть долг за запчасти, которые тот взял в его магазине без денег, - пояснили в СК. - В ответ на это житель Москвы стал высказывать оскорбительные выражения в адрес семьи потерпевшего. В ходе переписки стороны пришли к выводу, что им необходимо встретиться.

По предварительной информации, на встрече потерпевший и его брат избили должника. После этого житель Москвы выстрелил в грудную клетку обидчика и убежал. Затем он уехал в Москву.

Расследование сейчас продолжается. Подозреваемому грозит от 6 до 15 лет колонии.