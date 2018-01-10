Подозреваемого в убийстве обнаружили в Москве

В среду, 10 января, в Москве обнаружили подозреваемого в убийстве жителя Калужской области.

Житель Сосенского был доставлен в районную больницу с огнестрельным ранением, а позже скончался. Подозреваемый в убийстве скрылся на автомобиле.

Как рассказали нам в пресс-службе УМВД по Калужской области, полицейские проделали большую работу для установления местонахождения подозреваемого. В настоящее время предполагаемого убийцу везут в нашу область.