Женщина обокрала калужского ветерана

34-летняя жительница Московской области признана виновной в краже, которая произошла в марте этого года.

Женщина находилась в Людиново и обратила внимание на одинокого 92-летнего дедушку, идущего по улице. Злоумышленница проследовала за ним до квартиры.

- Представившись сотрудником районной больницы, она предложила оформить санаторное лечение, а в случае отказа написать заявление о выплате компенсации, - сообщает в четверг, 14 декабря, прокуратура Калужской области. - Кроме того, она сообщила, что производится замена денежных купюр, и если у пенсионера имеются деньги, предложила переписать номера купюр для последующей их замены на новые.

В разговоре она выяснила, что пожилой мужчина проживает один, является ветераном Великой Отечественной войны.

Пока потерпевший составлял заявление, она вытащила из шкафа 13 тысяч рублей и ключ от сейфа, в котором обнаружила 100 тысяч рублей.

Полицейские нашли женщину по отпечаткам пальцев. Как оказалось, она трижды была судима за преступления, совершенные при аналогичных обстоятельствах.

Суд приговорил виновницу к 1 году и 3 месяцам колонии общего режима.