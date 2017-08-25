Проворовавшийся замминистра культуры просит рассмотреть своё дело в особом порядке

Генеральная прокуратура вынесла обвинительное заключение по делу о расхищении средств при строительстве второй очереди Музея космонавтики в Калуге и ряда других объектов по всей России, сообщил РИА Новости в пятницу, 25 августа, адвокат одного из обвиняемых. Вскоре оно будет направлено в суд. Чиновники признали свою вину, возместили ущерб в размере 163 миллионов рублей и попросили рассмотреть их дело в особом порядке.
Напомним, громкий коррупционный скандал разразился в прошлом году. Одним из его фигурантов стал теперь уже бывший замминистра культуры России Григорий ПИРУМОВ. Его, а также подрядчиков обвиняли в расхищении денежных средств, выделенных на реконструкцию и строительство ряда объектов. В их числе и вторая очередь Музея космонавтики.
Именно из-за скандала введение в эксплуатацию объекта, который сейчас уже должен был вовсю принимать посетителей, затянулось на год. Долгое время стройплощадка пустовала, пока федеральный центр искал нового подрядчика.
В данный момент работы по строительству второй очереди музея, как и рассмотрение этого уголовного дела, выходит на финишную прямую. Строительство, напомним, обещают завершить в декабре этого года.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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