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Стоимость второй очереди Музея космонавтики завысили на 25%

25.01.2017 10:38 0
Стоимость второй очереди Музея космонавтики завысили на 25%

В среду, 25 января, газета «Коммерсант»  сообщила о завершении расследования хищений при реконструкции и строительстве культурных объектов, в числе которых вторая очередь Музея истории космонавтики.

Напомним, громкий коррупционный скандал разгорелся в начале прошлого года. Группа высокопоставленных чиновников была задержана по подозрению в получении откатов.

По данным газеты, следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции следующим фигурантам громкого уголовного дела:

  • бывшему заместителю министра культуры Григорию ПИРУМОВУ
  • бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борису МАЗО
  • руководителю проекта ООО «Стройкомплект» Владимиру СВАНБЕКУ
  • главе ФГУП «Центр реставрации» Олегу ИВАНОВУ 
  • руководителю ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борису ЦАГАРАЕВУ.

До конца этой недели такое же обвинение будет предъявлено:

  • директору компании «Балтстрой» Дмитрию СЕРГЕЕВУ
  • управляющему этой компании Александру КОЧЕНОВУ
  • советнику гендиректора ООО «Линнит-консалт» Никите КОЛЕСНИКОВУ.

Таким образом число обвиняемых достигнет семи человек.

Сообщает издание и ставшие известными ему подробности преступной схемы. По версии ФСБ, организатором хищений бюджетных денег стал Григорий Пирумов, который ещё в 2012 году создал преступную группу. Фигуранты уголовного дела заключили с близкими к ним коммерческими структурами госконтракты на реконструкцию и реставрацию следующих объектов:

  • Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в столице
  • Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина
  • Изборской крепости в Псковской области
  • усадьбы Асеевых в Тамбове
  • башни Кронпринц в Калининграде
  • Музея космонавтики в Калуге

При этом стоимость работ завышалась. По мнению следствия – на 25%. За это организаторы махинаций получали откаты.

Стоит отметить, что весной прошлого года, оказавшись в СИЗО «Лефортово», фигуранты уголовного дела категорически отрицали свою вину, однако к осени начали давать признательные показания и выходить под домашний арест.

Первым из СИЗО освободился предприниматель Никита Колесников. Затем Дмитрий Сергеев и Александр Коченов. Они заключили досудебные соглашения. Вслед за бизнесменами, узнав о сделках со следствием, свою вину признали и остальные фигуранты коррупционного дела.

Как мы уже писали, они даже начали возмещать причинённый ущерб.  Однако кроме вышеназванных обвиняемых из «Лефортово» домой больше никого не отпустили.

- Для погашения ущерба, который, по версии следствия, составляет около 140 миллионов рублей, у обвиняемых арестованы квартиры, загородные дома и автомобили, - пишет в заключение «Коммерсант».

Напомним, в данный момент идёт поиск нового подрядчика для завершения строительства второй очереди Музея истории космонавтики.


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Тэги: криминал

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