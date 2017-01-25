Стоимость второй очереди Музея космонавтики завысили на 25%

25.01.2017 10:38

В среду, 25 января, газета «Коммерсант» сообщила о завершении расследования хищений при реконструкции и строительстве культурных объектов, в числе которых вторая очередь Музея истории космонавтики.

Напомним, громкий коррупционный скандал разгорелся в начале прошлого года. Группа высокопоставленных чиновников была задержана по подозрению в получении откатов.

По данным газеты, следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в окончательной редакции следующим фигурантам громкого уголовного дела:

бывшему заместителю министра культуры Григорию ПИРУМОВУ

бывшему директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта Борису МАЗО

руководителю проекта ООО «Стройкомплект» Владимиру СВАНБЕКУ

главе ФГУП «Центр реставрации» Олегу ИВАНОВУ

руководителю ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Борису ЦАГАРАЕВУ.

До конца этой недели такое же обвинение будет предъявлено:

директору компании «Балтстрой» Дмитрию СЕРГЕЕВУ

управляющему этой компании Александру КОЧЕНОВУ

советнику гендиректора ООО «Линнит-консалт» Никите КОЛЕСНИКОВУ.

Таким образом число обвиняемых достигнет семи человек.

Сообщает издание и ставшие известными ему подробности преступной схемы. По версии ФСБ, организатором хищений бюджетных денег стал Григорий Пирумов, который ещё в 2012 году создал преступную группу. Фигуранты уголовного дела заключили с близкими к ним коммерческими структурами госконтракты на реконструкцию и реставрацию следующих объектов:

Новодевичьего и Иоанно-Предтеченского монастырей в столице

Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина

Изборской крепости в Псковской области

усадьбы Асеевых в Тамбове

башни Кронпринц в Калининграде

Музея космонавтики в Калуге

При этом стоимость работ завышалась. По мнению следствия – на 25%. За это организаторы махинаций получали откаты.

Стоит отметить, что весной прошлого года, оказавшись в СИЗО «Лефортово», фигуранты уголовного дела категорически отрицали свою вину, однако к осени начали давать признательные показания и выходить под домашний арест.

Первым из СИЗО освободился предприниматель Никита Колесников. Затем Дмитрий Сергеев и Александр Коченов. Они заключили досудебные соглашения. Вслед за бизнесменами, узнав о сделках со следствием, свою вину признали и остальные фигуранты коррупционного дела.

Как мы уже писали, они даже начали возмещать причинённый ущерб. Однако кроме вышеназванных обвиняемых из «Лефортово» домой больше никого не отпустили.

- Для погашения ущерба, который, по версии следствия, составляет около 140 миллионов рублей, у обвиняемых арестованы квартиры, загородные дома и автомобили, - пишет в заключение «Коммерсант».

Напомним, в данный момент идёт поиск нового подрядчика для завершения строительства второй очереди Музея истории космонавтики.