Глас народа
Важно:
Какие дворы благоустроят в 2017-м. Найди свой
Четверг, 17 августа
69.06 / 71.32
$ 58.82 / 60.91
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Криминал

Следователи рассказали, как ищут женщину, выбросившую новорожденного в мусорный бак

17.08.2017 08:46 1 463 Оксана КОЛОСОВА
Следователи рассказали, как ищут женщину, выбросившую новорожденного в мусорный бак

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски женщины, выбросившей новорожденного сына в мусорный контейнер. Преступление было совершено 8 августа в Обнинске. Малыша обнаружила местная жительница, которая пошла выкидывать мусор и услышала плач младенца, доносящийся из бака. Ребёнок находился в закрытом полиэтиленовом пакете.

Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов. В данное время стражи порядка проводят поквартирный обход близлежащих домов. У жителей берут биологические образцы для проведения анализов. Эта работа осложняется тем, что район, где произошло преступление, густонаселённый.

- Запрошены сведения обо всех женщинах из Обнинска и близлежащих районов, стоящих на учёте по беременности, срок родов которых приходится примерно на начало-середину августа, - сообщили нам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области в четверг, 17 августа. – Устанавливаются личности асоциальных элементов, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. У операторов сотовой связи запрошены сведения обо всех номерах телефонов, которые «засветились» в этом районе на момент совершения преступления.

Кроме того, следователи назначили две экспертизы: генотипоскопическую (по установлению генотипа матери и отца) и гаплотическую (по установлению расы и национальности ребёнка и его родителей).

Что касается малыша, то он здоров и находится сейчас в одном из социальных учреждений Калуги. 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: дети криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Алабай набросился на подростка 15.08.2017 11:05

Пропавшую 14-летнюю девушку нашли в Калуге 14.08.2017 14:16

Женщину, выбросившую младенца в мусорный контейнер, ищут с собакой 09.08.2017 09:48

Младенца оставили в мусорном контейнере в закрытом полиэтиленовом пакете 09.08.2017 08:48

Новорожденного мальчика выбросили в мусорный контейнер 08.08.2017 15:25

16.08.2017 20:59 331 2
15.08.2017 12:14 823 2
14.08.2017 11:37 1113 6
Все народные новости →

Комментарии читателей: 1 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 17 августа, 18:00
Шоу каскадеров и Ладабот
Труд, стадион
пт 18 августа, 18:30
Евроцирк
Гипермаркет Линия
сб 19 августа, 12:00
Фестиваль "Автострада-2017"
Сквер им. Волкова
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вс 24 декабря, 19:00
Концерт группы "Кипелов". Презентация нового альбома.
Арена КТЗ, ДК

Для детей

чт 17 августа, 18:00
Музыкально-театрализованное представление "Храбрый щенок"
Гостиный двор
сб 19 августа, 10:30
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров
сб 19 августа, 18:00
АИТЭ, студия практической психологии в Калуге
сб 26 августа, 12:00
Библиогород
Калуга

Концерты

сб 19 августа, 17:00
Концерт «С праздником, любимый город!»
Площадь Московская
сб 19 августа, 19:30
Небо, антикафе
вс 20 августа, 17:00
Музыка в старом парке
Центральный парк культуры и отдыха
ср 23 августа, 19:00
Концерт рязанского губернаторского симфонического оркестра
Гостиные ряды

Кино

Проклятие Аннабель: Зарождение зла
Над глубиной: Хроника выживания
Эмоджи фильм
Валериан и город тысячи планет
Новости компаний

Калужане могут оплатить услуги "Ростелекома" в соцсетях

«МегаФон» дал заводу Фольксваген Груп Рус больше скоростей

Более 1,7 млн фильмов и сериалов заказали пользователи «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» во втором квартале 2017 года

Электроснабжение потребителей в г. Калуге, нарушенное сторонними организациями, восстановлено

Блоги

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

ЧК - Разводы

Viktorch1311 08 авг 2017 17:02

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек 02 авг 2017 15:39

Нитуш's блог - Питер, любовь моя! Часть 2-я.

Нитуш 29 июл 2017 16:05