Следователи рассказали, как ищут женщину, выбросившую новорожденного в мусорный бак

Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски женщины, выбросившей новорожденного сына в мусорный контейнер. Преступление было совершено 8 августа в Обнинске. Малыша обнаружила местная жительница, которая пошла выкидывать мусор и услышала плач младенца, доносящийся из бака. Ребёнок находился в закрытом полиэтиленовом пакете.
Уголовное дело возбуждено по факту покушения на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов. В данное время стражи порядка проводят поквартирный обход близлежащих домов. У жителей берут биологические образцы для проведения анализов. Эта работа осложняется тем, что район, где произошло преступление, густонаселённый.
- Запрошены сведения обо всех женщинах из Обнинска и близлежащих районов, стоящих на учёте по беременности, срок родов которых приходится примерно на начало-середину августа, - сообщили нам в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Калужской области в четверг, 17 августа. – Устанавливаются личности асоциальных элементов, которые могут быть причастны к совершению данного преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. У операторов сотовой связи запрошены сведения обо всех номерах телефонов, которые «засветились» в этом районе на момент совершения преступления.
Кроме того, следователи назначили две экспертизы: генотипоскопическую (по установлению генотипа матери и отца) и гаплотическую (по установлению расы и национальности ребёнка и его родителей).
Что касается малыша, то он здоров и находится сейчас в одном из социальных учреждений Калуги.
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