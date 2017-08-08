Новорожденного мальчика выбросили в мусорный контейнер

Днём во вторник, 8 августа, в Обнинске во дворе дома по улице Комарова, 9 в мусорном контейнере местные жители обнаружили младенца.

Как нам рассказали в пресс-службе УМВД по Калужской области, новорожденного мальчика доставили в роддом. Его состояние оценивается как стабильное.

На месте работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Фото: «Обнинск ТВ».