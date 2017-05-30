Вынесен приговор отцу, заставлявшему 11-летнюю девочку колоться иголкой

В Калужской области вынесен приговор 42-летнему гражданину Беларуси, которого обвиняли в истязании своей 11-летней дочери. Они проживали в Медыни.

- С мая по октябрь 2016 года осужденный из-за плохого поведения своей дочери в быту, под предлогом достижения целей воспитательного характера, систематически избивал ребенка, заставлял девочку колоть свое тело иглой периодичностью каждый час, высказывал словесные оскорбления, а также иным образом причинял дочери физические и психические страдания, - рассказали нам во вторник, 30 мая, в калужском региональном управлении Следственного комитета. - Наличие телесных повреждений у девочки заметили учителя школы, которые сообщили об этом в правоохранительные органы.

Ближайшие три года виновный проведёт в колонии общего режима. Девочка сейчас живёт у родственника, её отца лишили родительских прав.