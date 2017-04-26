Главная > Новости > Криминал

Мужчина торговал поддельной водкой ради детей

26.04.2017 08:38 4 1350 Елена Французова
Мужчина торговал поддельной водкой ради детей

43-летнего жителя Юхнова обвиняют в приобретении, хранении и продаже в крупном размере поддельного алкоголя.

- По версии следствия, он приобрел у неизвестных лиц по явно заниженной стоимости водку с поддельными акцизными марками - более 700 бутылок, не имея документов, подтверждающих качество продукта, а также сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, - сообщило во вторник, 25 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета.

Водка была изъята у него в доме во время обыска. Общая стоимость нелегального спиртного составила более 130 тысяч рублей.

В ходе расследования были допрошены жители Юхнова, которые рассказали, что бутылка водки у обвиняемого стоила 100 рублей.

- Вину в совершении преступления мужчина полностью признал и сообщил, что на вырученные средства содержал двоих детей, - добавляют в СК.

Уголовное дело направлено в суд.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Попутчик ограбил водителя 24.04.2017 13:10

Дядя на Пасху убил племянника и 5 дней жил с трупом 22.04.2017 15:37

В Калуге страховой агент присвоила 500 тысяч рублей 21.04.2017 11:40

36-летний мужчина до смерти забил отчима 21.04.2017 08:07

Похитители требовали 300 тысяч за погрузчик 20.04.2017 16:41

Комментарии читателей: 4 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 30 апреля, 18:30
Музыкально-интеллектуальная игра "Звуковой барьер"
Вкус граната
ср 03 мая, 19:00
Концерты посвященные Дню Победы
Филармония
вс 14 мая, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
ср 07 июня, 20:00
Концерт "Руки вверх!"
Ледовый дворец "Космос"

Для детей

сб 29 апреля, 10:30
Детские мастер-классы
Дом мастеров
вс 30 апреля, 14:00
Апрельские мастер-классы
Станция Творчества
вс 30 апреля, 15:00
Открытые чтения сказок Корнея Чуковского
Станция Творчества
вс 30 апреля, 15:00
Апрельские мастер-классы для детей
Дюшес, Кафе-чайхана

Концерты

ср 26 апреля, 19:00
Концерт Вадима Самойлова
Арена КТЗ, ДК
чт 27 апреля, 19:00
Концерт Олега Митяева
Арена КТЗ, ДК
ср 26 апреля, 20:00
Концерт танго-оркестра El Cachivache Quinteto
Дом музыки
чт 27 апреля, 19:00
Концерт "До последнего вдоха"
Дом музыки

Кино

Форсаж 8
Кухня. Последняя битва
Урфин Джюс и его деревянные солдаты
Время первых
Новости компаний

Как использовать кредитное плечо на Форексе?

Точно в цель с новой услугой «МегаФон. Таргет»

Филиал «Калугаэнерго» выявил безучетное потребление электроэнергии на 11,4 млн. рублей

«Ростелеком» расширяет географию GPON в Калужском регионе

Новости Обнинска
Блоги

megathrone's блог - Мифы об СССР

megathrone 21 апр 2017 19:56

Юмор и флуд - В глаза мне смотри! (с)

Viktorch1311 13 апр 2017 21:10

Броневичок - Футболки к 9 мая

Игорь Гудвин 10 апр 2017 14:21

Хорошая музыка - Дороги, дороги...

Viktorch1311 03 апр 2017 09:02