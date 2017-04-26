Мужчина торговал поддельной водкой ради детей

43-летнего жителя Юхнова обвиняют в приобретении, хранении и продаже в крупном размере поддельного алкоголя.
- По версии следствия, он приобрел у неизвестных лиц по явно заниженной стоимости водку с поддельными акцизными марками - более 700 бутылок, не имея документов, подтверждающих качество продукта, а также сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, - сообщило во вторник, 25 апреля, калужское региональное управление Следственного комитета.
Водка была изъята у него в доме во время обыска. Общая стоимость нелегального спиртного составила более 130 тысяч рублей.
В ходе расследования были допрошены жители Юхнова, которые рассказали, что бутылка водки у обвиняемого стоила 100 рублей.
- Вину в совершении преступления мужчина полностью признал и сообщил, что на вырученные средства содержал двоих детей, - добавляют в СК.
Уголовное дело направлено в суд.
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