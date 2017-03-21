«Надю в семье все боялись…»

В Калуге начался суд над жительницей Людиново, которую обвиняют в истязании и убийстве 4-летней приёмной дочери.

Эта трагедия прогремела на всю страну. Она произошла в сентябре 2016 года. 4-летнюю Анжелику Симакову забила до смерти её приёмная мать, 28-летняя Надежда Цурикова. Уголовное дело рассматривается в Калужском областном суде. Первое заседание состоялось в прошлую пятницу, 10 марта. Честно признаюсь: от услышанного у меня иногда темнело в глазах. Даже опытные сотрудники прокуратуры и Следственного комитета признаются, что не могли сдержать слёз, когда читали обвинительное заключение. Они говорят, что ничего подобного в их практике не было. Маленькой девочке за её недолгую жизнь пришлось пережить настоящий ад.

7 часов в углу

В семью Надежды и Василия Цуриковых Анжелика попала в октябре 2014 года вместе со старшим братом Игорем и новорожденным Максимкой после смерти матери - она скончалась при родах. Умершая женщина приходилась Василию двоюродной сестрой.

У Цуриковых росли двое своих детей. Приёмная мать невзлюбила девочку. Неприязнь к ребёнку она объясняла тем, что Анжелика писала и какала в штаны. Хотя в ходе расследования было установлено, что на момент, когда малышка попала в приёмную семью, пользоваться горшком она умела.

«Анжелика сидела за столом и обедала. Она неправильно взяла ложку. Это не понравилось Наде (Цуриковой. - Прим. ред.), и она ударила Анжелику ложкой по лбу, - зачитал прокурор на судебном заседании показания 16-летнего брата погибшей девочки. - Анжелика заплакала. Цурикова заставила её доесть обед, после чего поставила в угол. Анжелика стояла в углу примерно до 21 часа. Когда стемнело, она пошла спать. Спать она легла голодная, так как за весь период, примерно за 7 часов, ничего не ела и не пила - ей не давали».

Ещё из показаний брата Анжелики: «Как-то я пришёл домой из школы. Цурикова спросила у меня: «Хочешь посмотреть на чудовище?» Анжелика стояла в углу. На её лице я увидел большой синяк. Левый глаз Анжелики был полностью отёкшим. Она не видела им ничего. Под правым глазом тоже стоял синяк. На лбу была огромная шишка. Цурикова сказала мне, что взяла металлическую трубку от детских качелей, кинула её в Анжелику и попала между глаз. Синяк проходил очень долго, около двух недель».

«Она сказала, что прибьёт меня»

Самое страшное в этой истории то, что об истязании Анжелики приёмной матерью знали и её муж, и родная бабушка девочки. Но, по их словам, они не сообщали об этом в правоохранительные органы или органы опеки, опасаясь гнева Надежды.

Примерно за неделю до смерти девочки женщина избила её не только руками, но ещё и шваброй. Позже следователи насчитают на детском тельце не меньше 70 следов от ударов.

«23 сентября я находился в комнате. Ко мне пришёл Василий Цуриков и сказал: «Сходи, посмотри, что случилось», - рассказал следователям брат погибшей. - Я пошёл в ванную комнату. Когда пришёл, то увидел, что Анжелика лежит в ванной. Рядом стояла Надя. Я спросил: «Что случилось?» Надя ответила, что Анжелика билась в истерике. Она лежала в ванной и делала глубокие вдохи. Она не кричала, а просто лежала и делала глубокие вдохи. На её теле были синяки: на лице, руках, ногах. Нашатырный спирт не привёл Анжелику в чувство. Её закутали в полотенце, потом в одеяло и положили на кровать. Я подошёл к ней, приложил ухо к её груди и услышал, как бьётся сердце. Я думал, она просто спит. Поздно ночью услышал разговор между Васей и Надей, что нужно спрятать труп Анжелики. После этого я понял, что она умерла».

Девочка скончалась 23 сентября от черепно-мозговой травмы, сопровождающейся множеством иных ран, ушибов и кровоизлияний. После смерти Анжелики Цурикова вместе с мужем вывезла тело ребёнка в лес, где они закопали его. Затем супруги отправились в полицию и сообщили, что их приёмная дочь ушла из дома и пропала. То же самое Надежда велела говорить и приёмному сыну.

«Надя сказала, что, если я расскажу (правду. - Прим. ред.), то попаду в детский дом и мне будет плохо. Сказала, что сама прибьёт меня, - рассказал мальчик во время допроса. - Я видел, как она издевалась над Анжеликой, поэтому боялся её и вначале говорил, что не знаю, где Анжелика. Надю в семье все боялись».

Однако следователи сразу обнаружили нестыковки в показаниях Цуриковых и довольно быстро добились от них правды. Сначала задержали обоих приёмных родителей. Позже Василия Цурикова отпустили, поскольку его причастность к убийству девочки не установлена. Тем не менее в декабре 2016 года его, как и Надежду, лишили родительских прав в отношении родных детей. Братьев Анжелики взяли под опеку их родственники.

«Виновата частично»

Цурикова вину в совершении преступлений не признаёт.

- В убийстве своей вины не признаю, в остальных - частично, - сказала она на судебном заседании. - Да, я ставила её в угол. Да, я ей поддала. Но убивать, не исполнять обязанности, так издеваться или якобы ещё что-то - я не признаю этого.

На заседание подсудимая приехала с… новорожденным сыном. Он родился у неё уже в СИЗО в конце 2016 года. Всё слушание Цурикова простояла, укачивая на руках младенца. Правда, иногда укачивания были даже более интенсивными, чем этого требовала ситуация: малыш мирно спал и совсем не капризничал. Время от времени подсудимая вытирала слёзы. А когда прокурор зачитывал показания её приёмного сына, качала головой: мол, всё это неправда, не было такого.

Прокуратура пока не озвучивала, какого наказания, по её мнению, заслуживает Надежда Цурикова. Приговор вынесут, возможно, на следующей неделе. По имеющимся у нас данным, Цуриковой грозит до 20 лет лишения свободы. Если, конечно, суд не расценит наличие младенца у подсудимой как смягчающее обстоятельство.