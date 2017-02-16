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Магазин на Рылеева ограбили второй раз за неделю

16.02.2017 09:01 13 3969 Дмитрий Ивьев
Магазин на Рылеева ограбили второй раз за неделю

В ночь на 15 февраля в Калуге ограбили продовольственный магазин, расположенный на перекрестке улиц Огарева и Рылеева.

- Подойдя к кассе, мужчина подал 30 рублей за жевательную резинку, - рассказали нам в калужской полиции. - Когда продавец открыла кассу, преступник выхватил из ячейки 2000 рублей, попытался убежать, но женщина схватила его за руку и закричала. Освободившись от продавца, подозреваемый выбежал на улицу, где его стал преследовать очевидец преступления. Грабитель и на это раз смог скрыться, но при этом по пути растерял часть похищенных денег.

Приехавшие на место сотрудники патрульно-постовой службы быстро нашли подозреваемого. Как сообщают очевидцы в группе «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте» задержание производилось в одном из общежитий, расположенном рядом с магазином.

Предполагаемому грабителю 29 лет, говорят в УМВД. Ранее он уже был судим. За новое преступление ему грозит до четырех лет колонии. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде.

Как мы уже рассказывали, на минувшей неделе этот же магазин обчистил другой мужчина. Он угрожал продавцу молотком. Тогда преступник смог скрыться. Через несколько дней он снял номер в гостинице, позвал туда подругу, но повредил ногу, прыгнув в бассейн. В больнице его задержали полицейские.


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Тэги: криминал

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