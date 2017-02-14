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Грабитель с молотком неудачно прыгнул в бассейн

14.02.2017 14:38 22 2969 Оксана КОЛОСОВА
Грабитель с молотком неудачно прыгнул в бассейн

Полиция задержала злоумышленника, который 9 февраля ограбил магазин, расположенный на перекрёстке улиц Огарёва и Рылеева в Калуге. Как мы рассказывали, преступник, угрожая продавцу молотком, похитил из кассы выручку – 12 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Грабитель был задержан спустя несколько часов в приёмном отделении одной из калужских больниц.

- После совершения разбойного нападения мужчина снял гостиничный номер, в который пригласил знакомую девушку, - сообщает пресс-служба областного УМВД во вторник, 14 февраля. – Они выпили, после чего злоумышленник, решив разнообразить свой досуг, прыгнул в бассейн из окна гостиничного номера, находящегося на втором этаже. В результате он получил травмы, с которыми был доставлен в приёмное отделение больницы, где и был задержан оперативниками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет тюремного заключения.


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Тэги: криминал

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