Грабитель с молотком неудачно прыгнул в бассейн

Полиция задержала злоумышленника, который 9 февраля ограбил магазин, расположенный на перекрёстке улиц Огарёва и Рылеева в Калуге. Как мы рассказывали, преступник, угрожая продавцу молотком, похитил из кассы выручку – 12 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель. Грабитель был задержан спустя несколько часов в приёмном отделении одной из калужских больниц.
- После совершения разбойного нападения мужчина снял гостиничный номер, в который пригласил знакомую девушку, - сообщает пресс-служба областного УМВД во вторник, 14 февраля. – Они выпили, после чего злоумышленник, решив разнообразить свой досуг, прыгнул в бассейн из окна гостиничного номера, находящегося на втором этаже. В результате он получил травмы, с которыми был доставлен в приёмное отделение больницы, где и был задержан оперативниками.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемому грозит до 10 лет тюремного заключения.
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