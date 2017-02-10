В Калуге грабитель с молотком обчистил универсам

Вечером в четверг, 9 февраля, на перекрёстке улиц Огарева и Рылеева в Калуге ограбили магазин.

Как нам рассказали в УМВД по Калуге, мужчина зашёл в магазин с молотком и стал угрожать продавцу-кассиру. Женщине пришлось отдать выручку – 12 тысяч рублей. После этого нападавший убежал.

У полицейских есть ориентировки грабителя. Сейчас его разыскивают.