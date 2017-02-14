Строительство ТЦ на Правобережье: материалы направили в Следственный комитет

Похоже, точку в истории строительства торгового комплекса на Правом берегу, который появился при финансовом участии городской казны, удастся поставить ещё не скоро. Напомним: две недели назад на пресс-конференции в областном УМВД руководитель ведомства Сергей ПЛАХИХ говорил о том, что проверочный материал по этому факту собран, но проверка ещё не завершена.

– Мы процессуально продлевали сроки её проведения на основании того, что нужно было проводить очень много различных мероприятий по проверке тех или иных фактов: о перечислении денежных средств, проведении аукционов и т.д., - сказал, в частности, главный полицейский региона. – Я думаю, что решение по результатам проверки будет принято в ближайшие две недели.

Спустя две недели мы вновь обратились в региональное Управление внутренних дел за комментариями по этому поводу. В пресс-службе ведомства нам сообщили, что материалы, сбором которых занимался УБЭП, направлены в Следственный комитет Калужской области и что дальше данным делом будут заниматься сотрудники этого ведомства.

- В этом году материалы к нам пока не поступали, - прокомментировали нам в Следственном управлении СК РФ по Калужской области. – В прошлом году они действительно к нам пришли, но мы ими не занимались, потому что в них не содержалось состава преступлений, которые находятся у нас в подследственности. Там речь шла о гражданско-правовых отношениях между субъектами предпринимательской деятельности и их руководителями, в результате которой материального ущерба ни государству, ни городу причинено не было. Все задействованные при строительстве бюджетные деньги были возвращены в казну. На сегодняшний день Следственный комитет имеет возможность проводить проверку и расследовать только уголовные дела. Всеми остальными правонарушениями мы не занимаемся.

Какой финал будет иметь эта попытка полиции передать материалы в Следственный комитет, пока неизвестно.

- При поступлении документов мы их изучим и дадим юридическую оценку, - заверили нас в Следственном комитете.

Напомним: новый торговый центр на Правобережье был построен при финансовом участии городских властей через МУП «Калугатеплосеть». На эти цели из муниципальной казны было потрачено около 100 млн. рублей. Ещё примерно в 20 млн. бюджетных рублей обошлись работы по обеспечению объекта инженерными коммуникациями.

Этой историей ещё в конце 2015 года заинтересовались активисты движения «ОНФ». Они сделали соответствующий запрос в прокуратуру г. Калуги. По заявлению общественников была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что в июле 2015 года «Калугатеплосеть» заключила с одной из коммерческих организаций инвестиционный договор на строительство. Под эти цели городские власти без проведения конкурсных процедур выделили муниципальную землю. Впоследствии «Калугатеплосеть» получила в построенном здании в собственность нежилые помещения общей площадью 4208 кв. м.

Результатом обращения активистов движения в прокуратуру стало то, что в июле 2016 года эти помещения были проданы частной компании. Таким образом затраченные на строительство средства: 121 млн. рублей – были возвращены муниципальному предприятию.

Однако по-прежнему неясно, по чьему распоряжению выделялись бюджетные средства и земельный участок под строительство торгового центра, как квалифицируются подобные действия с точки зрения закона и какие санкции они предполагают.