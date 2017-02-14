Главная > Новости > Криминал

Строительство ТЦ на Правобережье: материалы направили в Следственный комитет

14.02.2017 16:04 3 1680 Оксана КОЛОСОВА
Строительство ТЦ на Правобережье: материалы направили в Следственный комитет

Похоже, точку в истории строительства торгового комплекса на Правом берегу, который появился при финансовом участии городской казны, удастся поставить ещё не скоро. Напомним: две недели назад на пресс-конференции в областном УМВД руководитель ведомства Сергей ПЛАХИХ говорил о том, что проверочный материал по этому факту собран, но проверка ещё не завершена.

– Мы процессуально продлевали сроки её проведения на основании того, что нужно было проводить очень много различных мероприятий по проверке тех или иных фактов: о перечислении денежных средств, проведении аукционов и т.д., - сказал, в частности, главный полицейский региона. – Я думаю, что решение по результатам проверки будет принято в ближайшие две недели.

Спустя две недели мы вновь обратились в региональное Управление внутренних дел за комментариями по этому поводу. В пресс-службе ведомства нам сообщили, что материалы, сбором которых занимался УБЭП, направлены в Следственный комитет Калужской области и что дальше данным делом будут заниматься сотрудники этого ведомства.

- В этом году материалы к нам пока не поступали, - прокомментировали нам в Следственном управлении СК РФ по Калужской области. – В прошлом году они действительно к нам пришли, но мы ими не занимались, потому что в них не содержалось состава преступлений, которые находятся у нас в подследственности. Там речь шла о гражданско-правовых отношениях между субъектами предпринимательской деятельности и их руководителями, в результате которой материального ущерба ни государству, ни городу причинено не было. Все задействованные при строительстве бюджетные деньги были возвращены в казну. На сегодняшний день Следственный комитет имеет возможность проводить проверку и расследовать только уголовные дела. Всеми остальными правонарушениями мы не занимаемся.

Какой финал будет иметь эта попытка полиции передать материалы в Следственный комитет, пока неизвестно.

- При поступлении документов мы их изучим и дадим юридическую оценку, - заверили нас в Следственном комитете.

Напомним: новый торговый центр на Правобережье был построен при финансовом участии городских властей через МУП «Калугатеплосеть». На эти цели из муниципальной казны было потрачено около 100 млн. рублей. Ещё примерно в 20 млн. бюджетных рублей обошлись работы по обеспечению объекта инженерными коммуникациями.

Этой историей ещё в конце 2015 года заинтересовались активисты движения «ОНФ». Они сделали соответствующий запрос в прокуратуру г. Калуги. По заявлению общественников была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что в июле 2015 года «Калугатеплосеть» заключила с одной из коммерческих организаций инвестиционный договор на строительство. Под эти цели городские власти без проведения конкурсных процедур выделили муниципальную землю. Впоследствии «Калугатеплосеть» получила в построенном здании в собственность нежилые помещения общей площадью 4208 кв. м.

Результатом обращения активистов движения в прокуратуру стало то, что в июле 2016 года эти помещения были проданы частной компании. Таким образом затраченные на строительство средства: 121 млн. рублей – были возвращены муниципальному предприятию.

Однако по-прежнему неясно, по чьему распоряжению выделялись бюджетные средства и земельный участок под строительство торгового центра, как квалифицируются подобные действия с точки зрения закона и какие санкции они предполагают.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: криминал

Еще новости из рубрики «Криминал»

Приёмная мать, избившая до смерти 4-летнюю дочь, родила в СИЗО 14.02.2017 16:36

Грабитель с молотком неудачно прыгнул в бассейн 14.02.2017 14:38

Незадачливый воришка опустошил бутылку водки прямо в магазине 13.02.2017 08:56

За информацию об убийце студентки готовы заплатить миллион рублей 10.02.2017 17:03

Сотрудница соцслужбы обокрала свою подшефную 10.02.2017 14:52

Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

вс 19 февраля, 12:00
Снежно-пенное шоу «В стране гигантских мыльных пузырей»
Филармония
вс 19 февраля, 15:00
Занятия по историческим танцам
Городской Досуговый центр
пт 24 февраля, 21:00
Первый GO-GO батл города
CUBA BAR

Для детей

ср 15 февраля, 10:30
Интерактивная постановка: "Зимний парк"
Фото-театр "Клевер"
чт 16 февраля, 18:00
Мастер-класс "Открытка Рубашка"
Дом мастеров
сб 18 февраля, 10:30
Мастер-класс "Игрушка из фетра"
Дом мастеров
сб 18 февраля, 12:00
Зимняя сказка "Морозко"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

ср 15 февраля, 17:30
Концерт «По волнам моей памяти»
Городской досуговый центр
чт 16 февраля, 19:00
Концерт «В мире животных»
Дом музыки
чт 16 февраля, 19:00
Концерт «Кабаре Бродячая собака и вся эта суета»
ОРИОН, КЗТА
пт 17 февраля, 19:00
Концерт группы Ария. «Кровь за кровь»
Арена КТЗ, ДК

Кино

Притяжение
Три икса: Мировое господство
Звонки
Балерина
Новости компаний

«МегаФон» рассказал о том, как быстрее всех найти подарок для любимого человека, а заодно и самого любимого человека

Абонентов мобильной связи «Ростелекома» в Калуге уже больше 1000

«Ростелеком» обеспечил возможность электронной записи в школы Калужской области

Бизнес по-настоящему вместе с МегаФон

Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Валентинки

Viktorch1311 Вчера 15:11

ЧК - ИК

Viktorch1311 13 фев 2017 19:34

Артем Летний's блог - День и ночь

Артем Летний 11 фев 2017 00:28

ЧК - КП40

Viktorch1311 08 фев 2017 10:45