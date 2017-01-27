Строительство ТЦ на Правобережье: полиция завершит проверку через две недели

На пресс-конференции в областном УМВД в пятницу, 27 января, мы поинтересовались у руководителя ведомства Сергея ПЛАХИХ результатами проверки, которую проводила полиция в связи с софинансированием городскими властями через МУП «Калугатеплосеть» строительства торгового центра «Новый торг» на Правом берегу в Калуге.
Как мы уже рассказывали, на эти цели из городской казны было потрачено около 100 млн. рублей. Ещё примерно в 20 млн. бюджетных рублей обошлись работы по обеспечению объекта инженерными коммуникациями.
В конце 2015 года этой историей заинтересовались активисты движения ОНФ. Они сделали соответствующий запрос в прокуратуру Калуги. По заявлению общественников была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что в июле 2015 года «Калугатеплосеть» заключила с одной из коммерческих организаций инвестиционный договор на строительство. Под эти цели городские власти без проведения конкурсных процедур выделили муниципальную землю. Впоследствии «Калугатеплосеть» получила в построенном здании в собственность нежилые помещения общей площадью 4208 кв. м.
Результатом обращения активистов движения в прокуратуру стало то, что в июле 2016 года эти помещения были проданы частной компании. Таким образом затраченные на строительство средства: 121 млн. рублей – были возвращены муниципальному предприятию.
Однако остались невыясненными такие моменты, как: по чьему распоряжению выделялись бюджетные средства и земельный участок под строительство торгового центра, как квалифицируются подобные действия с точки зрения закона и какие санкции они предполагают?
К сожалению, ответов на наши вопросы на пресс-конференции не прозвучало.
- Проверочный материал нами собран, но проверку мы ещё не закончили, - прокомментировал Сергей Плахих. – Мы процессуально продлевали сроки проведения проверки на основании того, что нужно было проводить очень много различных мероприятий по проверке тех или иных фактов: о перечислении денежных средств, проведении аукционов и т. д. Я думаю, что решение по результатам проверки будет принято в ближайшие две недели.
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