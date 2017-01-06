В Калуге задержали похитителя розового ноутбука

В четверг, 5 января, пресс-служба Областного УМВД сообщила о задержании по горячим следам 29-летнего калужанина, которого подозревают в краже дорогого ноутбука.
Преступление было совершено в одном из магазинов на улице Кирова. Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что злоумышленник находился там в течение примерно 40 минут.
- Подозреваемый похитил ноутбук в корпусе розового цвета с витрины торговой точки, - сообщает полиция. – Стоимость похищенного имущества составила 66 тысяч рублей.
Стражи порядка составили словесный портрет подозреваемого. Его приметы были переданы наружным службам. Злоумышленника вскоре задержали полицейские совместно с народными дружинниками на остановке общественного транспорта на улице Гагарина.
Во время допроса задержанный, 29-летний безработный калужанин, признал свою вину. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По данному факту проводится полицейская проверка.
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