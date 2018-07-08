Женщины с усами, мужчины в кокошниках: почему поражение – это все же победа

Автопробег «Перекрёстка» подошёл к финалу. Последней точкой стал матч сборных России и Хорватии.

Как мы рассказывали, футбольный поединок вызвал небывалый ажиотаж среди болельщиков. Билеты на матч были заранее раскуплены. Многие фанаты прибыли в Сочи с надеждой достать заветный «пропуск» на матч. Мы не стали исключением. Ещё в дороге стали шерстить сайты. ФИФА запрещает перепродажу билетов с рук, и в борьбе со спекулянтами их сделали именными. Однако пройти на матч под чужим билетом не составляет проблем. Проблема только в том, чтобы не нарваться на подделку. Предложений в Интернете много, цены порой доходят до 100 тысяч. Но, даже заплатив втридорога, можно не попасть на футбол. Так, мой сосед по гостинице в Сочи два дня ходил к стадиону «Фишт», и в итоге купил «билет», который, по словам продавца, можно распечатать в любой точке страны. Бедному болельщику даже в голову не пришло, что это фальшивка.

Мы тоже рискнули и купили билет с рук. Правда, продавец нам и свой паспорт показал, и скриншоты с сайта ФИФА.

В день матча в Адлере уже с утра гуляли русские и хорватские болельщики. Они обнимались, пели песни. В дружеской обстановке прошёл и весь матч. Но для безопасности хорватских болельщиков посадили на отдельную трибуну. Российских фанатов, конечно, было в разы больше. Стадион буквально утопал в триколоре. На трибунах присутствовали и испанцы, и мексиканцы, особенно много аргентинцев.

Русские парни пытались объяснить на русском же языке двум аргентинским девушкам, почему нужно болеть за нашу сборную.

Мне же удалось пообщаться с аргентинцем Лукасом. Молодой человек сказал, что стал фанатом нашей сборной после её победы над Испанией. Сначала у иностранца плохо получалось выговаривать слово Россия, это было больше похоже на «Рашия», но к концу матча кричал вместе с нами практически без акцента: «Россия вперёд!».

Матч получился невероятно захватывающим. Наши болельщики пришли на футбол, как на карнавал. Девушки наклеили себе усы надежды, мужчины надели кто кокошники, кто ушанки.

Хорваты также выглядели впечатляюще. Одни раскрасили лица под цвет флага, другие надели традиционные «чепчики».

- Мы чемпионы по водному поло и будем чемпионами по футболу, - поясняли свой наряд хорваты.

Наши болельщики весьма эмоционально, по большей части непечатно, выражали свои эмоции. При этом брань зачастую в следующую секунду сменялась восторженными возгласами в адрес футболистов. «Игнашевич, я тебя люблю», - согласитесь, такие признания от брутальных мужчин дорогого стоят.

Кричалки, залихватские песни не смолкали ни на минуту. Болельщики переняли и знаменитое исландское «ху», которое те кричат на каждом матче с участием своей сборной.

Мы все до конца верили в победу наших парней. Когда ребята пропускали, болельщики кричали: «Нужен гол», «Россия, мы с тобой». Серию пенальти весь стадион смотрел стоя, девушки молились в слух. Но, увы, фортуна-изменщица, которая всего лишь несколько минут назад в лице Фернандеса подарила надежду, в его же лице её отняла. Дети, женщины, да даже мужчины не могли сдержать слёз. Но ругать наших футболистов никому даже в голову не пришло.

- Как они бились, до конца, - говорили, выходя со стадиона, болельщики.

- Играли достойно!

- За такую сборную не стыдно! Мы же не проиграли по ходу матча, пенальти – это удача, сегодня, нам не повезло.

Результаты матча со слезами, сорванными во время просмотра футбола голосами, обсуждали до утра.

В Сочи приехали россияне со всех концов страны, но никто из тех, с кем мы общались не пожалел, что проделал такой путь. И мы тоже нисколько не пожалели. Посмотреть вживую игру лучшей сборной как минимум нескольких последних десятилетий, это дорогого стоит. И пусть в этот раз усы удачи, как ласково прозвали болельщики растительность на лице Черчесова, не сработали, великолепная игра наших футболистов даже самых убежденных скептиков заставила говорить о возрождении российского футбола. А это уже большая победа.