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Сборная России и дети: Черчесов, Смолов, Черышев и другие к восторгу детворы раздали автографы

07.07.2018 12:32 2 184 Елена Французова
Сборная России и дети: Черчесов, Смолов, Черышев и другие к восторгу детворы раздали автографы

Мы продолжаем рассказывать об автопутешествии «Перекрёстка» по маршруту Калуга -Сочи. 

Наши корреспонденты оказались в самом сердце главного события сегодняшенего дня - в Адлере. Здесь на стадионе «Фишт» сыграют сборные России и Хорватии. Болельщики уже несколько дней как оккупировали Адлер. Комнаты в отелях и гостевых домах разбираются как горячие пирожки, хотя, говоря об этом знойном месте, умеестнее сказать как ледяной квас. 

Кругом только и разговоров, что о футболе. Те, кто не успел приобрести билеты на матч, резервируют столики в кафе и ресторанах. Наша сборная, к восторгу и удивлению болельщиков, поселилась в одном из центральных отелей города вместе с обычными посетителями. Вчера они свободно перемещались по зданию общаясь с фанатами, как с закадычными друзьями, но вот в деь матча служба безопасности ужесточила режим и к игрокам уже так просто было не подойти.

Но поколонники, большинству из них 7-13 лет, к тому времени уже выяснили на каком этаже живут наши футболисты, когда выходят к завтраку и обеду.  Детвора стала их караулить в холле. 

Администрация заведения отнеслась к непрошенным посетителям лояльно. Да и сами футболисты не отказываются общаться с россиянами, приехавшим с разных уголоков нашей страны, чтобы поддержать их в сегодняшнем матче.

- У меня на футбольном мяче уже все участники нашей сборной расписались, - говорит один мальчишка, показывая мяч. - Не хватает только подписи Головина.

- А уменя они расписались на футболке.

- А я купил специально для этого кепку. 

Пока мальчишки переговариваются между собой из лифта выходит трернер нашей сборной.

- Саламыч, Саламыч идёт! - восторженно гудят мальчишки.

Станислав Черчесов машет ребятам рукой, раздаёт автографы, фотографируется с ними.

- Ой, мамочки, у меня на футболке расписался сам тренер нашей сборной, - выпячив глаза, удивлённо лопочет один мальчишка.

После главного тренера на завтрак выходят футболисты. Они также подходят к детям, к которым вскоре присоединяются и взрослые болельщики. Среди них есть и иностранцы.

- Мы вас любим! Вы такие молодцы, - говорят болельщики футболистам.

- Мы приехали из Москвы, я вообще футболом никогда не итересовалась. А сын загорелся, я стала вместе с ним смотреть, втянулась. Вчера удалось пообщаться с Дзюбой, - женщина показывает селфи с футболистом.

- А мы с утра отправились в отель к Хорватам. Так хотелось увидеть Модрича(капитан сборной Хорватии. - Прим. автора). Не пустили, сказали, что строго-настрого не разрешено, - вздыхает молоденькая девушка.

В это время ребята показывают сели с футблистами Уругвая.

- У меня даже с Суаресом есть, - с гордостью говорит 10-летнй мальчик и показывает фото.

Но вот из лифта вышли Жирков с Игнашевичем, и всё вннимание реята переключили на них.

Правда, не все игроки сборной подошли к своим болельщикам.

Представитель команды вышел к ребятам и объяснил им:

- Все футболисты  благодарны за поддержку. Просто некоторые северны и ссчитают плохой приметой фотографироваться с болельщиками и общаться с ними до матча. Вы не обижайтесь, они не желали вас обидеть.

- Да что мы не понимаем что ли? – ответила это ребятня. – Какие могут быть обиды?

Фотографироваться с игроками и тренером нашей сборной лезли не только дети.

О том, как  Сочи смотрел и болел за наших, читайте на нашем сайте. Игра начнется, напомним, 7 июля, то есть сегодня, в 21:00.

Фото автора, Владимира ИВКИНА, Галины ГАВРИЛИНОЙ и Владимира СКАКОВСКОГО.


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