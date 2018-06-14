Бывший игрок «Калуги» остался в запасе на первый матч России на чемпионате мира

В четверг, 14 июня, стартует чемпионат мира по футболу. В первом матче на стадионе «Лужники» в Москве встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Начало – в 18:00. За полтора часа до начала встречи стал известен стартовый состав россиян.

Место в воротах займёт Игорь Акинфеев. Бывший голкипер ФК «Калуга», а ныне основной вратарь «Зенита», Андрей Лунев (на фото), остался в запасе.

Кроме Акинфеева, на поле выйдут Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев и Фёдор Смолов.