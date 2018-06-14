Бывший игрок «Калуги» остался в запасе на первый матч России на чемпионате мира

В четверг, 14 июня, стартует чемпионат мира по футболу. В первом матче на стадионе «Лужники» в Москве встретятся сборные России и Саудовской Аравии. Начало – в 18:00. За полтора часа до начала встречи стал известен стартовый состав россиян.
Место в воротах займёт Игорь Акинфеев. Бывший голкипер ФК «Калуга», а ныне основной вратарь «Зенита», Андрей Лунев (на фото), остался в запасе.
Кроме Акинфеева, на поле выйдут Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Юрий Жирков, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин, Алан Дзагоев и Фёдор Смолов.
|
Наши передали Калуге привет с трибун матча открытия 14.06.2018 22:46
«Забиваку» установили в парке, а гигантский мяч – под мостом 13.06.2018 12:43
Номера сенегальцев в Калуге украсили портретами футболистов 13.06.2018 12:18
В Калуге ждут наплыва болельщиков: открыта «горячая линия» 13.06.2018 11:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: