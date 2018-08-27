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5 миллионов заработал город на убогих остановках

27.08.2018 17:19 1 841 Елена Французова
5 миллионов заработал город на убогих остановках

В понедельник, 27 августа, на планёрке в городской управе обсудили содержание остановочных комплексов.

Как сообщил начальник Управления экономики и имущественных отношений Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ, в 2014-2016 годах в Калуге были установлены 23 рекламные конструкции в виде остановочных павильонов.

- Внешний вид некрасивый. Мы переговорили с инвесторами, которые содержат эти конструкции. Ко Дню города была произведена замена стен в 17 из 23-х. Сейчас это калёное стекло, 8-миллиметровое. Всё чисто. Остальные 6 остановочных комплексов будут переделаны до 1 сентября.

В настоящий момент проводится замена ещё 20-ти простых остановочных павильонов на павильоны с рекламными конструкциями. Срок их эксплуатации -  5 лет.

- Общая сумма, поступившая в бюджет, по действующим договорам, составила около 5 миллионов рублей, начиная с 14 года, - сообщил Архангельский. 

По расчётам чиновника, новые остановочные комплексы с рекламными конструкциями за 5 лет принесут городу ещё более 5 миллионов рублей. 

По словам первого заместителя городского головы Алексея ВОЛКОВА, всего в городе 297 остановочных павильонов.

- Мы планируем осуществить ремонт 63 павильонов. 9 мы уже заменили, 37 - отремонтировали. Все работы по содержанию и ремонту планируем завершить до 1 октября, - сказал Волков.

Сейчас чиновники пытаются завлечь инвесторов в другие районы, но предпринимателей чаще всего интересует реклама в центре города. Инвесторы не желают менять павильоны на окраинах.

Так, начальник Управления по работе с населением на территориях Инга ГРИБАНСКАЯ сообщила, что на селе есть 22 остановки. Они либо железные, либо каменные.

Городской голова Калуги Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ, завершая обсуждение остановок, подчеркнул, что инвесторы должны следить за их состоянием, в случае, если они не убираются или находятся в непотребном виде, он предложил незамедлительно расторгать контракты. 

Напомним, ранее городские власти уже обсуждали проблему с остановочными павильонами. Калужане прозвали их "ни голове, ни попе".


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Тэги: авто транспорт благоустрйоство
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