Ни голове, ни попе: чиновникам поручили сделать в Калуге нормальные остановки

Состояние остановок общественного транспорта стало одной из тем городской планёрки в понедельник, 23 июля. Поводом для обсуждения проблемы на столь высоком уровне стал пост, который калужанка Ирина ЛИЧУТИНА разместила в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук»:

«Эти остановки с прозрачными крышами, лишённые стен, явно были придуманы для того, чтобы в жару люди, ожидающие транспорт, могли почувствовать себя немного в аду, а в дождь – хорошенько вымокнуть. Испытано на себе», - написала Ирина, проиллюстрировав текст фотографией остановочного павильона на улице Гагарина.

Участники группы живо откликнулись на публикацию.

«Придумать такое мог только полный идиот, который не ездит в общественном транспорте и видит мир исключительно из окна своего автомобиля, - пишут пользователи соцсети. – За свои «уникальные» свойства: не спасать ни от дождя, ни от солнца – в народе они прозваны «ни голове, ни жопе».

- В мае этого года мы заключили контракт, в соответствии с которым у нас планируется отремонтировать порядка 50 остановочных павильонов, - доложил на совещании в горуправе заместитель начальника Управления городского хозяйства Денис НЕФЁДОВ. – Также будет обустроено 9 новых павильонов. Что касается остановки, которая представлена на слайде, то она полностью соответствует ГОСТам. Остановки предназначены для временного ожидания транспортных средств, и ГОСТ позволяет делать павильоны, открытые по бокам и сзади.

- Если ГОСТ позволяет делать такие остановки, видимо, там есть какая-то вариация, то есть имеется ещё ряд технических решений, которые удобны жителям, - ответил городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ. – Давайте посмотрим эти варианты. Могут быть, действительно, дождь, жара, поэтому делать павильоны надо так, чтобы можно было и укрыться.

- Новые остановочные павильоны мы делаем как раз закрытыми и сверху, и по бокам, - заметил Денис Нефёдов.

Правда, на вопрос градоначальника, сколько новых остановок уже установлено на данный момент, заместитель начальника УГХ ответить затруднился.

Кроме того, глава Калуги поинтересовался, кто отвечает за состояние павильонов, которые оборудованы рекламными конструкциями. Таких остановок в городе 43.

- Здесь у меня будет следующее поручение. Во-первых, ещё раз провести ревизию – посмотреть, сколько таких объектов, где они расположены. То, что я видел, это реально позор. Рекламные компании не следят за этими павильонами. Там ничего хорошего нет, остановки загажены – их таких много. Поэтому просьба посмотреть с точки зрения обязательств этой стороны. Если там есть юридические основания для расторжения – расторгайте к чёртовой матери! Надо искать хорошие варианты, надёжных партнёров, по конкурсу их привлекать, как делается в других городах. Должны быть комфортные, уютные остановки – желательно со снижением нагрузки на бюджет, чтобы их содержание брала на себя компания за небольшую рекламу, а не так, как это сейчас: страшно посмотреть! Не годится совершенно! Давайте запустим в городе нормальный инвестиционный проект.

Эту работу Дмитрий Разумовский поручил провести в течение месяца. Чиновники пообещали завершить её к 17 августа. Именно на эту дату запланированы новые торги по ремонту и установке остановочных павильонов.

Фото Ирины ЛИЧУТИНОЙ